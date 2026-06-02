Reduce Gobernadora protesta indígena por planta de metanol a tema de inversión privada

Ante las manifestaciones de pueblos originarios en Ahome contra los proyectos de plantas de metanol en Topolobampo, la Gobernadora de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, insistió en que se trata de inversiones privadas y no de recursos públicos estatales.

Señaló que existe confusión entre la población respecto a los proyectos impulsados por empresarios privados, pese a los reclamos de comunidades indígenas que han expresado preocupación por los posibles impactos ambientales y sociales.

“Quisiera decirle a los sinaloenses y aclararles porque a lo mejor eso aún no se ha entendido. Es una inversión privada, no es una inversión de Gobierno del Estado, sino de empresarios con recursos privados”, declaró.

Bonilla Valverde aseguró que el Gobierno estatal ha mantenido acercamientos con las comunidades inconformes y adelantó que entre este martes y miércoles podrían instalarse mesas de trabajo para atender sus demandas.

“Vamos a implementar mesas de trabajo con estas comunidades para ver cuáles son las necesidades que ellos tienen en estos momentos”, comentó.

Aunque reconoció las protestas de los pueblos originarios, la Gobernadora defendió la actuación de su administración y sostuvo que continuarán los diálogos con los grupos indígenas.

“Hemos tenido diálogo con ellos, con las comunidades, hemos trabajado y lo vamos a seguir haciendo”, afirmó.

Las movilizaciones en Ahome surgieron por el rechazo de comunidades indígenas y colectivos ambientalistas a los proyectos industriales de metanol proyectados para Topolobampo.