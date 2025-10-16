Reeligen a Pacheco Chávez como Magistrado de Sala Regional del TJA; ya rindió protesta

Por mayoría en sesión ordinaria, diputados del Congreso del Estado aprobaron prorrogar por un nuevo período de siete años a Víctor Hugo Pacheco Chávez como titular de la Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.

En el mismo acto, realizado en el Salón Constituyentes de 1917, Pacheco Chávez llegó para rendir protesta para continuar en el cargo.

Según información del Congreso del Estado, la propuesta de prórroga fue enviada por el Gobernador Rubén Rocha Moya, misma que se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación y ésta dictaminó favorablemente por aprobar la prórroga.

De acuerdo a la Constitución Política del Estado de Sinaloa y a la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, el nombramiento de magistrado se aprueba por un período de siete años, y el mismo puede ser prorrogable por otro período igual y durante su encargo, sólo podrá ser removido por causas graves que señale la Ley.

En la justificación de proponer la prórroga de un nuevo período de siete años, el Gobernador Rubén Rocha resalta que en estos primeros siete años el Magistrado Víctor Hugo Pacheco acreditó las cualidades, conocimientos y experiencia que resultan relevantes para el debido ejercicio del cargo.

La toma de protesta estuvo a cargo de la Diputada secretaria Rita Fierro Reyes, en funciones de presidenta de la Mesa Directiva del Congreso.