Reforma a Ley de Amparo abre puerta a juicio más ágil y cercano a la gente: Diputado

La reciente reforma a la Ley de Amparo aprobada por el Senado de la República abre paso a juicios más ágiles, transparentes y cercanos a la gente, aseguró el diputado local Rodolfo Valenzuela Sánchez.

El legislador del Partido Verde definió que este tipo de modificaciones son indispensables por el interés colectivo de que no haya vacíos que den espacio a oportunistas.

“La reforma abre la puerta a un juicio de amparo más ágil, transparente y cercano a la gente. La justicia debe caminar al ritmo de los tiempos actuales, donde las herramientas digitales pueden hacer más accesible el derecho de defensa para todos”, afirmó.

“Donde se aprecian vacíos o interpretaciones que favorecen a los evasores fiscales se debe reformar la Ley de Amparo con el firme interés de que la ley no puede dejar salidas a los oportunistas”, aseveró Valenzuela Sánchez.

Indicó que esta reforma también ayudará a que el juicio de amparo sea utilizado como una forma de ralentizar la impartición de justicia.

Esto, dijo, contrasta con los sectores más vulnerables, los cuales rara vez encontraban en él una herramienta efectiva para defender sus derechos.

La reforma fue aprobada en lo general por el Senado de la República este 1 de octubre, con 79 votos a favor, y plantea cambios también al Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Como cambios más relevantes incluye la precisión del concepto de interés legítimo, que podría ser de carácter individual o colectivo, sin que fuera necesario que la lesión fuera “actual”, ni que el beneficio derivado del amparo fuera “directo”, con lo que se buscaba facilitar la defensa de derechos colectivos o difusos, sin confundirlo con el interés jurídico.