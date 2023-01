Para poder preparar una iniciativa de reforma de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa es necesario que se realice una consulta entre la comunidad universitaria, señaló el Gobernador Rubén Rocha Moya.

El Mandatario estatal apoyó su señalamiento con la Ley General de Educación Superior.

“Pues sí, dicen que en la agenda legislativa están las posibles reformas a las leyes orgánicas de las universidades: UAS, UAdeO, UAIM, pero están ahí, ni siquiera hay iniciativas. No puede haber ni una sola reforma sin que a través de una consulta se consideren a los universitarios”, señaló el Gobernador.

“A mí me tocó hacer la Ley General de Educación Superior, disculpen que lo diga pero a mí me tocó, hay un artículo que es el artículo 2 que es el que dice los pasos que hay que seguirse cuando haya reformas a la ley para no violar la autonomía. Tiene que haber en primer lugar debe haber una iniciativa. Cualquier iniciativa deberá conocer a través de una consulta la opinión de los universitarios, no habrá nada si los universitarios no quieren”.

Este mismo argumento fue expresado el pasado miércoles por el Rector Jesús Madueña Molina.

El martes, el Congreso del Estado dio a conocer la agenda legislativa que tendrá para el siguiente periodo de sesiones, en la que se contempla buscar modificar las leyes orgánicas de las universidades autónomas.

“Lo deseable siempre será el diálogo para construir acuerdos, y necesariamente como lo dice la Ley General de Educación Superior, tratándose de reformas a las leyes orgánicas, el punto de partida es la consulta a los universitarios”, comentó el Diputado Feliciano Castro Meléndrez, presidente de la Junta de Coordinación Política, a pregunta de la prensa si las reformas serán por consenso.

“Es la opinión de la comunidad universitaria la que está al mando eventualmente de un proceso de esta naturaleza”.