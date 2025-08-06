Reforma electoral es un asalto más a la democracia en México, acusa PAN Sinaloa

La reforma electoral anunciada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, es un asalto más por parte de la Mandataria y del partido Morena en contra de la democracia de la nación, acusó el Partido Acción Nacional en Sinaloa.

La dirigente Wendy Barajas Cortés denunció que las modificaciones legales que quiere encaminar la Presidenta atentan contra el equilibrio de poderes, pues supondría que el Ejecutivo tenga control de la vida democrática del País.

Advirtió que las intenciones detrás de esta reforma, para la cual incluso se conformó una Comisión Presidencial que guíe y redacte dicha iniciativa.

“Claudia Sheinbaum y Morena están preparando otro asalto más a la democracia de México, está disfrazado de una reforma electoral, pero en realidad es un plan más para concretar su poder, debilitar al INE y manipular las elecciones a su conveniencia”.

“Hablamos de un intento de controlar al árbitro electoral, de hacer trampa antes de la contienda, de reventar lo poco que aún garantiza elecciones libres en nuestro País. Tienen miedo, saben que no la tienen segura y se están preparando con esta reforma electoral disfrazada para seguir controlando y manipulando. Es una burla, es una traición para el México democrático que tantos años y tantas vidas costó”, advirtió Barajas Cortés.

“Esto lo quieren hacer, una vez más, a espaldas de la ciudadanía, sin tomar en cuenta ninguna voz, de ningún experto, de ninguna asociación y mucho menos de los partidos políticos”.

La presidenta del PAN Sinaloa enfatizó que de prosperar estos intentos de reformas legislativas, se generará una disparidad de condiciones y por tanto las elecciones serán susceptibles a manipulaciones.

Además, sostuvo, una reforma en materia electoral ni siquiera debería estar entre las prioridades de la administración, pues hay asuntos como la inseguridad que merecen especial atención.

“Si dejamos que avancen hoy, mañana será demasiado tarde para la democracia de nuestro País. Si hoy no alzamos la voz, mañana votaremos sin árbitro y sin árbitro ya sabremos quién ganará siempre. Detengamos la reforma de Morena y defendamos juntos una vez más la democracia de nuestro País”.

“México no necesita una reforma, México necesita una democracia fuerte donde la ciudadanía tenga siempre la última palabra”, manifestó.

“No permitiremos que toquen al INE, no vamos a dejar que destruyan tantas generaciones que construyeron esta democracia, no aceptaremos reformas a modo, pensadas nada más en eternizarse en el poder”, dijo Barajas Cortés.