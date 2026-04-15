Reforma electoral impactaría prestaciones en el IEES; analizan retirar bono a mandos directivos

Tras la aprobación en el Congreso local de la minuta conocida como Plan B en materia electoral, el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) inició la revisión de sus lineamientos internos para ajustarse al nuevo marco legal, lo que podría derivar en la eliminación de una prestación económica dirigida a su personal de alto nivel.

El presidente del organismo, Arturo Fajardo Mejía, informó que uno de los cambios más inmediatos sería la posible cancelación del bono equivalente a un mes de salario que se entrega durante los procesos electorales a consejerías, jefaturas y direcciones.

Explicó que esta compensación se había establecido como una forma de reconocer la carga extraordinaria de trabajo durante las elecciones, ya que el personal labora en jornadas continuas sin pago de horas adicionales.

“En proceso electoral nuestra normatividad contempla entregar un bono de un mes a todo el personal, incluidos directivos, porque son jornadas extraordinarias de día y noche. Aquí no pagamos horas extras a nadie”, dijo.

De acuerdo con el titular del IEES, la reforma permitiría mantener este beneficio únicamente para el personal operativo y de campo, dejando fuera a los puestos directivos.

Otro de los posibles ajustes derivados de la nueva legislación sería la modificación en el inicio de los cómputos electorales, que podrían arrancar desde el mismo día de la jornada, en lugar de hacerlo días después como se realizaba anteriormente. Este cambio implicaría una mayor exigencia operativa para el personal del instituto.

Fajardo Mejía señaló que el organismo continuará evaluando el alcance total de la reforma, aunque subrayó que la supresión del bono para altos cargos es, hasta ahora, el efecto más claro.

La minuta fue aprobada por el Congreso de Sinaloa la semana pasada con 32 votos a favor y cinco en contra, luego de su aval previo en la Cámara de Diputados federal. A nivel nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que la reforma ya cuenta con el respaldo de 20 congresos estatales, por lo que solo resta su publicación oficial para que entre en vigor.