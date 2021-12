Reforma Eléctrica se notará en el bolsillo, informa Yadira Marcos

Una reforma para garantizar la soberanía energética y que se sienta el beneficio en los bolsillos de los mexicanos, es como la Diputada federal Yadira Marcos describió la Reforma Eléctrica que buscan desde la Cámara de Diputados, para informar de ello, este viernes, a las 11:00 horas se realizará un evento en el Congreso de Sinaloa.

“El objetivo principal es rescatar la soberanía eléctrica y garantizar precios justos, porque actualmente más del 50 por ciento lo tienen privados y la Comisión Federal de Electricidad está un poco relegada y lo que queremos es que la Comisión regrese a ser el ente principal para la generación de luz”, dijo sobre la reforma.

Con esta reforma se busca que se unifiquen las tarifas eléctricas a nivel nacional, pues hay 14 y se requiere una que sea justa, manifestó, sobre todo en entidades como Sinaloa en las que por las altas temperaturas el recibo de la CFE llega con montos elevados una vez que termina el subsidio de verano, por lo que la reforma traería beneficias desde el corto plazo.

En el Presupuesto para el 2022 se etiquetó recurso que servirá para obras, las cuales a final de este sexenio serán 16 nuevas plantas hidroeléctricas y un parque solar con la inversión de 1.68 millones de dólares, ya que se apuesta también por las nuevas energías para la ciudadanía.

También se busca que el litio que se extraiga en México, donde se han encontrado diferentes puntos con este elemento químico usado para artefactos tecnológicos, quede para beneficio de los habitantes del país, es decir, que sea el Estado quien tenga el permiso de hacer la extracción y tenga las ganancias.

En este momento se encuentran realizando asambleas en diferentes entidades federativas para dar a conocer el fondo de la reforma, además de cabildeando con las fracciones parlamentarias apoyó para aprobar la reforma, para la cual se requieren al menos las dos terceras partes de los integrantes del Pleno, es decir, 334 votos.

“El viernes 17 de diciembre en el Congreso del Estado estaremos realizando una asamblea informativa sobre la Reforma Eléctrica, donde nos estará acompañando la vicecoordinadora de los Diputados Federales, Aleida Alavez, en este evento en donde nosotros lo que queremos es informar a la ciudadanía los beneficios que obtiene el ser aprobada esta iniciativa”, invitó.

Se tendrá la presencia de Aleida Alavez Ruiz, vicecoordinadora de los diputados federales de Morena, un representante de la Comisión Federal de Electricidad y diputados federales y locales.

De no aprobarse la reforma, abundó, se corre el riesgo de que no se pueda seguir invirtiendo en infraestructura a través de la Comisión Federal de Electricidad y que los privados se sigan apoderando de la infraestructura que tiene la Comisión, lo que les permite abaratar costos al público por no pagar por infraestructura ajena.

Informe

En cuanto a las actividades que compartió sobre el último periodo legislativo de la Cámara de Diputados, fue el presupuesto de 7 billones de pesos para distribuirlo en todo el país, a Sinaloa le tocaron 51 mil millones de pesos, 6 por ciento más que el año pasado, es presupuesto con sentido social.

Otra reforma fue la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia para garantizar que el Presidente de la República pueda tener juicio político, así como la revisión de la primera cuenta pública de Andrés Manuel López Obrador, aprobada satisfactoriamente. Albergues y residencias para personas adultas mayores también fueron aprobadas.