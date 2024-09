La reforma al Poder Judicial, con la que se establece la elección de jueces, ministros y magistrados mediante voto directo de la ciudadanía, no cambiará el funcionamiento del Poder Judicial en Sinaloa, afirmó el Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Jesús Iván Chávez Rangel.

En Sinaloa, precisó, se renovarán las 11 magistraturas del Pleno del STJ, otras cuatro magistraturas de circuito, así como 77 juezas y jueces distribuidos en todo el estado, en las diferentes materias como penal, civil o familiar.

Chávez Rangel reconoció que, como en cualquier modificación que se realice, existen riesgos en esta reforma, pero aseguró que no tendrá un impacto tan trascendental en la impartición de justicia.

“Pues es que pues los riesgos de toda elección, finalmente también se eligen gobernantes de esa manera. Yo creo que las propias elecciones que se tengan al principio nos van a marcar la pauta para realmente entender la dimensión de este cambio, que probablemente no sea tampoco de la trascendencia en términos de funcionamiento del Poder Judicial que se haya creído”.

“No veo tampoco que haya, en el caso específico del Poder Judicial de Sinaloa, que haya inquietudes, zozobra. Desde luego, hay ciertos escenarios de incertidumbre que los compañeros ahí están analizando, pero realmente no hay una situación de congoja, de zozobra, de qué va a pasar”, declaró.

Señaló que para ocupar los cargos del Poder Judicial, además de la experiencia y formación, se requiere la vocación, situación que se acentúa con el tránsito a la oralidad en la impartición de justicia.

“También se requiere de jueces y juezas que ya no van a estar encerrados en sus oficinas, sino que van a estar, como con el modelo acusatorio, tienen que estar frente a los justiciables desahogando audiencias, decidiendo cosas ahí frente a las partes y frente a los abogados, entonces eso también me parece tiene ese componente”.

“No es un cargo público que sea para cualquiera, o sea, no cualquiera puede desahogarlo así, y no es tan fácil para alguien que no tenga la vocación, digamos”, respondió.

Destacó la labor del Poder Judicial de Sinaloa, aún y cuando no es de los que dispone de mayor presupuesto a nivel nacional, según el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Para el 2024, se asignaron 865 millones 738 mil pesos para el Poder Judicial local.

“Si se acercan a ver las labores de los jueces y las juezas en los juzgados, la verdad es que no van a encontrar nada de glamour ahí. Sinaloa tampoco no es un estado que se caracterice por tener un Poder Judicial que ejerza tampoco mucho presupuesto”, dijo Chávez Rangel