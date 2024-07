CULIACÁN._ Hay que advertir y hay que decirlo también con mucha claridad, las fricciones políticas que antecedieron a la presentación de las iniciativas e incluso que han estado vigentes durante el desahogo de esta reforma vienen de fricciones con el Poder Judicial Federal señaló el Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, Jesús Iván Chávez Rangel.

Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República dio a conocer en su visita al estado el 29 de junio que Sinaloa albergará el noveno y último foro para la reforma constitucional del Poder Judicial el 8 de agosto.

Este encuentro, dijo, pretende socializar los detalles sobre reforma al Poder Judicial, por lo que invitaron a los ministros de la corte, a jueces de distrito, magistrados de circuito, integrantes del Poder Judicial, asociaciones de juzgadoras, barras de abogados, universidades y expertos en materia constitucional y jurisdiccional.

A un mes del encuentro, Chávez Rangel señaló que aunque todos los actores del sistema de justicia son conscientes de las oportunidades de mejora, el Poder Judicial Federal ha sido particularmente relevante en este contexto, pues el órgano ha experimentado roces políticos que han llevado a la promoción de una reforma.

“Hay una cuestión que creo que es importante que se diga y que se diga bien en los foros es que los poderes judiciales locales, no somos lo mismo que el Poder Judicial Federal”.

“Nosotros formamos parte del sistema de justicia y sabemos que hay muchas áreas de oportunidad para el sistema de justicia, pero quien enarbola digamos de alguna forma, o quien ha tenido una mayor fricción, quien ha generado de donde se advierte que han sucedido situaciones que ha llevado a impulsar con mucha fuerza una reforma de este tipo ha sido el Poder Judicial Federal”. Asimismo, consideró que el eje medular de la reforma que implica la forma de elección de jueces y magistrados no implica automáticamente que se reduzca la impunidad, pues este problema no se soluciona únicamente con un proceso de selección.

“Sin embargo, no es una cosa el pensar que cómo se elige un juez o una jueza va a reducir la impunidad en automático, eso realmente no, no es, lamentablemente, no es así de fácil”.

En ese sentido, afirmó que en el Poder Judicial en Sinaloa no hay corrupción, sin embargo, reconoció que es crucial mantener la vigilancia constante sobre el comportamiento de jueces y magistrados ya que la credibilidad construida también puede perderse rápidamente.

“Podría decirlo, me atrevo afirmarlo (que no hay corrupción) sin embargo, siempre tenemos en todas las instituciones que estar cuidando. Temas tan complejos como ese no son de una sola razón no es nada más de una sola persona, sino ni tampoco es una ni tampoco es un tema en el que en el que podamos llegar a un estatus de haber estado inmutable y cantar victoria es algo que nosotros debemos de cuidar el comportamiento de las juezas, de los jueces de las magistradas de los magistrados es algo que sí nos preocupa, que si estamos atentos a ello y lo debemos de cuidar todos los días”.

Destacó la importancia de reconocer y respetar el respaldo popular en donde hubo una manifestación popular hacia una de las fuerzas que impulsa la reforma.

“Hubo una manifestación popular hacia una de las fuerzas que es la que está impulsando la reforma y creo que el rol no nada más de los Poderes Judiciales, sino de las instituciones es el no perder de vista, cuál es la circunstancia.”