Reforzarán coordinación entre Estado y Federación para atender crisis de seguridad en Sinaloa, dice Rocha Moya

La coordinación en materia de seguridad entre el Gobierno de Sinaloa y la administración federal se reforzará mediante reuniones periódicas encabezadas por integrantes del Gabinete de Seguridad Nacional, informó este lunes el Gobernador Rubén Rocha Moya.

Durante su conferencia semanera, el Mandatario estatal detalló que como parte de los compromisos asumidos por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su reciente visita al Estado, se acordó que funcionarios del Gabinete de Seguridad federal acudirán a Sinaloa cada 15 días para dar seguimiento a las estrategias y operativos vigentes.

Rocha Moya indicó que recibió instrucciones directas de la Presidenta para mantener comunicación permanente con el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, con el objetivo de coordinar los encuentros y establecer una ruta operativa clara.

“El tema del gabinete, ellos se van a coordinar, es lo que dijo la Presidenta y es lo que quedó como un compromiso. Vendría el gabinete a sesionar aquí, a veces no vendría el gabinete en pleno pero vendrían una parte aquí. No me quedó claro, preciso, si vienen en esta semana y lo que sí me encargo es que yo me entendiera con el tema de seguridad con el secretario Harfuch”, dijo el Gobernador.

El Gobernador señaló que este nuevo esquema de trabajo busca fortalecer la respuesta institucional ante los hechos de violencia registrados en la entidad.

Desde hace más de 10 meses, Sinaloa atraviesa una crisis de seguridad caracterizada por enfrentamientos armados, ataques a fuerzas policiales, bloqueos carreteros y desplazamientos forzados en distintas regiones del Estado.

Se prevé que en los próximos días se confirme la fecha de la primera reunión formal bajo este mecanismo, en la que participarán mandos militares, autoridades estatales y representantes del gabinete federal.