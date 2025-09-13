Reforzarán seguridad en zona norte de Culiacán tras enfrentamientos

Se reforzará en los próximos días la seguridad en la zona rural al norte de Culiacán, tras los enfrentamientos entre autoridades y grupos delincuenciales en la sindicatura de Tepuche, anunció el Gobernador Rubén Rocha Moya.

El mandatario señaló que se pondrá especial atención en esta zona, donde, dijo, siguen teniendo “muchos problemas”, en referencia a la ola de violencia que se ha acentuado en este sector.

“Ayer estuvo el Ejército allá, incluso ustedes ya vieron desplazamiento y sigue, y van a estar 72 horas por lo menos desplegados allá. En esa parte”, declaró Rocha Moya.

“En Tepuche, arriba, Caminaguato, toda esa zona se está atendiendo porque tenemos muchos problemas. Fundamentalmente están ahí las fuerzas federales, el Ejército y la Policía Estatal”.

Durante esta última semana, como consecuencia de enfrentamientos entre clanes del crimen organizado, así como confrontaciones con la autoridad, al menos 200 personas han sido desplazadas de comunidades al norte de la capital sinaloense.

Los focos principales de desplazamiento forzado se concentran en Tepuche, así como en la comunidad de Caminaguato.

Algunas de estas personas se refugiaron con familiares que residen en la sindicatura de Jesús María, aún más hacia el norte del municipio, mientras que otros optaron por movilizarse hasta la cabecera para huir de las contiendas armadas.

El último registro de balacera en la zona de Tepuche fue este 12 de septiembre, donde la refriega entre militares y presuntos delincuentes dejó como saldo a dos abatidos por las Fuerzas Armadas.