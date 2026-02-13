Reforzarán seguridad y servicios públicos en Villa Juárez, anuncia Gobernador de Sinaloa

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya anunció que se intensificará el operativo de seguridad en la sindicatura de Villa Juárez, Navolato, además de implementar acciones para mejorar servicio básicos en la comunidad.

Señaló que el operativo de seguridad en la zona será permanente y que las acciones se reforzarán de manera gradual con nuevas medidas.

“En Villa Juárez tenemos ya armado el tema del operativo. Lo vamos a intensificar, vamos a checar más cosas. En primer lugar lo vamos a hacer permanente, va a estar permanente, pero poco a poco vamos a incluir cosas”, aseguró.

También informó que se realizarán trabajos para rehabilitar las calles en busca de dejarlas en mejores condiciones.

Rocha Moya añadió que el sistema de drenaje presenta fallas en gran parte de la sindicatura.

En ese sentido, explicó que primero se hará un diagnóstico para determinar las acciones necesarias.

“Voy a mandar a que se raspen todas las calles, se dejen en buenas condiciones. Luego... mandé revisar el drenaje, está colapsado en buena parte, necesitamos hacer un diagnóstico de ello y entonces vamos a atender Villa Juárez en todas las perspectivas”, afirmó.