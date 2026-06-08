$!Refrenda Ana Miriam Ramos alianza institucional con la UAS

Con el compromiso de mantener una colaboración institucional que beneficie a la ciudadanía, la Presidenta Municipal de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villarreal, refrendó su respaldo a la gestión del Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina.
Durante la presentación del primer informe de labores correspondiente a su segundo periodo de Madueña Molina al frente de la universidad, celebrado este 8 de junio de 2026, la alcaldesa destacó que la Casa Rosalina cuenta con un aliado en el Ayuntamiento de Culiacán para el fortalecimiento de la educación y el servicio social en la región.
“Nosotros, como municipio, tenemos muy buena mancuerna con la universidad”, expresó Ramos Villarreal.
También precisó que actualmente el municipio y la máxima casa de estudios mantienen diversos acuerdos de colaboración que impactan directamente en el bienestar de la población.
Entre estos apoyos, destacó la participación activa de personal médico y estudiantes practicantes de la UAS en las Jornadas de Salud y Servicios que el Ayuntamiento realiza de manera permanente en colonias y sindicaturas.
“Nuestro reconocimiento a la Universidad y nuestro agradecimiento por estar siempre pendientes”, reafirmó.
El rector agradeció el respaldo tanto del Gobierno del Estado como de los municipios y señaló que este acompañamiento ha sido fundamental para impulsar los programas institucionales y fortalecer la matrícula escolar de la universidad en todo Sinaloa.
Al informe de rendición de cuentas asistió la Gobernadora del Estado, Yeraldine Bonilla Valverde, así como representantes del sector empresarial, personal docente y miembros de la comunidad universitaria.