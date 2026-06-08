$!Refrenda Ana Miriam Ramos alianza institucional con la UAS

Con el compromiso de mantener una colaboración institucional que beneficie a la ciudadanía, la Presidenta Municipal de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villarreal, refrendó su respaldo a la gestión del Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina.

Durante la presentación del primer informe de labores correspondiente a su segundo periodo de Madueña Molina al frente de la universidad, celebrado este 8 de junio de 2026, la alcaldesa destacó que la Casa Rosalina cuenta con un aliado en el Ayuntamiento de Culiacán para el fortalecimiento de la educación y el servicio social en la región.

“Nosotros, como municipio, tenemos muy buena mancuerna con la universidad”, expresó Ramos Villarreal.

También precisó que actualmente el municipio y la máxima casa de estudios mantienen diversos acuerdos de colaboración que impactan directamente en el bienestar de la población.