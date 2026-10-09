Refrenda la UAS su compromiso humanista con la sociedad al brindar, a través del CIDOCS, atención oftalmológica gratuita y lentes para lectura a personas con debilidad visual

En el marco del Día Mundial de la Visión, el Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud (CIDOCS) de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), a través de su área de Oftalmología, llevó a cabo una jornada médica comunitaria en la que se ofrecieron 100 consultas gratuitas y se entregaron 100 pares de lentes graduados para lectura a personas con debilidad visual.

La campaña de salud se desarrolló de las 8:00 a las 15:00 horas, con énfasis en la detección oportuna de padecimientos de alto impacto, como el glaucoma, las cataratas y la retinopatía diabética. Asimismo, a todos los asistentes se les realizaron mediciones de la presión intraocular, como parte de las acciones orientadas a promover el cuidado de la salud visual y fortalecer la cultura de la prevención.

La apertura oficial de las actividades estuvo a cargo de la doctora Sofía Angulo Olivas, directora de la Unidad de Bienestar Universitario (UBU), quien, en representación del rector de la UAS, doctor Jesús Madueña Molina, destacó que estas acciones forman parte del compromiso permanente de la institución con la sociedad.

“En la Universidad Autónoma de Sinaloa, a través del CIDOCS, se brinda atención a la salud con especialistas altamente capacitados. Cumplir con nuestro compromiso social en materia de salud es una responsabilidad institucional, sin importar si las personas son derechohabientes o trabajadores de la Universidad, pues también se brinda atención a la población en general”, señaló.

Acompañada por el doctor Daniel Emilio Cuén Lazcano, director del CIDOCS, la funcionaria universitaria subrayó la importancia de concientizar a la población sobre el cuidado de los ojos y destacó que este tipo de jornadas refleja la vocación humanista y solidaria de la UAS.

“Hoy se conmemora el Día Mundial de la Visión, pero no debemos acudir a revisarnos únicamente en esta fecha. Es fundamental mantener una atención preventiva y realizarnos revisiones periódicas para conocer el estado de nuestra salud visual y detectar oportunamente cualquier problema”, afirmó.

Por su parte, el doctor Daniel Emilio Cuén Lazcano destacó que proteger la salud visual es una necesidad fundamental en todas las etapas de la vida, por lo que consideró pertinente que la UAS, a través del CIDOCS, impulse año con año este tipo de jornadas en beneficio de la sociedad.

“Cada año, la Universidad y el CIDOCS conmemoran esta fecha para promover la prevención de las enfermedades visuales. No se trata de un festejo, sino de una conmemoración que nos invita a crear conciencia sobre la importancia de cuidar nuestros ojos. La salud visual es fundamental para nuestro desarrollo como seres humanos, por lo que es necesario impulsar este tipo de actividades”, expresó el especialista universitario.

Además de recibir valoraciones y diagnósticos médicos especializados, los pacientes que lo requirieron obtuvieron lentes para lectura de manera gratuita, un apoyo que contribuye a la economía familiar y favorece su calidad de vida y productividad. Con estas acciones, la Universidad Autónoma de Sinaloa refrenda su compromiso social mediante servicios de salud accesibles y estrategias de prevención que buscan mejorar el bienestar de la población.