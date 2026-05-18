Refuerza Ayuntamiento imagen de Culiacán con poda de palmeras en el Distribuidor Humaya

Como parte de una estrategia permanente para la conservación de los espacios públicos y el fortalecimiento de la estética de la ciudad, el Ayuntamiento de Culiacán mantiene activas las labores de poda de palmeras en el Distribuidor Vial Humaya.

Estas acciones son ejecutadas por personal especializado de la Dirección de Parques y Jardines, cuyos equipos de trabajo permanecen desplegados en diversos puntos estratégicos del municipio para realizar tareas de mantenimiento y embellecimiento de las áreas verdes.

En esta intervención específica, las cuadrillas realizaron poda preventiva y mantenimiento en las palmeras que se ubican en dicho distribuidor, zona que es la entrada principal entrada norte de la capital y registrar uno de los mayores flujos de circulación vehicular en la ciudad.

De acuerdo con las autoridades, estas labores no solo contribuyen a preservar el desarrollo adecuado de la vegetación, sino que tienen como objetivo primordial ofrecer una mejor imagen urbana tanto para los automovilistas que transitan diariamente por el sector como para quienes visitan Culiacán.