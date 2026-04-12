Refuerza Salud Municipal acciones permanentes contra el dengue en Culiacán

Con el objetivo de mitigar los riesgos de propagación del dengue en la capital sinaloense, la Dirección de Salud Municipal mantiene activa una campaña permanente de descacharrización y concientización ciudadana en colonias y comunidades.

Jesús Salvador Torres Flores, director de la dependencia, informó que estas acciones preventivas se realizan durante todo el año, programando visitas semanales a distintos sectores para la eliminación de criaderos del mosquito Aedes aegypti.

Hasta la fecha, se han visitado alrededor de 70 colonias y comunidades, logrando retirar objetos que acumulan agua limpia, donde suele reproducirse el insecto.

“La campaña es permanente, se está programando semana tras semana una localidad diferente”, señaló Torres Flores,

También destacó que recientemente se atendieron zonas como El Carrizalejo y Urbivillas del Cedro.

El funcionario subrayó que la estrategia no se limita a la recolección de cacharros, sino que incluye un fuerte componente de promoción de la salud a través de pláticas en planteles educativos.

En estas jornadas se involucra a docentes, padres de familia y alumnos para que la información sobre la limpieza y prevención llegue directamente a los hogares.

Torres Flores hizo un llamado a la población para evitar arrojar muebles, llantas o escombros a los canales y arroyos de la ciudad, instando a los ciudadanos a reportar estos desechos directamente al Ayuntamiento para su recolección especial.

“Recordar que sin mosquito no hay dengue; es vital conservar nuestros patios limpios y libres de criaderos”, compartió.

Además de la lucha contra el dengue, la Dirección de Salud Municipal destacó que cuenta con un equipo multidisciplinario que ofrece diversos servicios a la comunidad, entre estos destacan los módulos de detección.

De lunes a viernes, en el Ayuntamiento de Culiacán, se realizan tomas de presión y glucosa para la detección oportuna de diabetes e hipertensión. atención en salud mental, nutrición, odontología y primeros auxilios.

También informó que se realizan trabajos en coordinación con la Secretaría de Salud en programas de prevención.

Finalmente, el director de Salud Municipal reiteró que la dependencia permanece abierta para atender las necesidades de la ciudadanía y fortalecer la cultura de la prevención en el municipio.