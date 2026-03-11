Refuerza Sectur acciones de promoción turística en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa, 10 de marzo de 2026.- Al realizarse la primera sesión del Consejo Consultivo de Promoción Turística de Sinaloa de este 2026, la Secretaría de Turismo refuerza las acciones para potencializar la actividad en la entidad.

Mireya Sosa Osuna, secretaria de Turismo estatal, señaló que en esta reunión, en la que participan representantes del sector hotelero y empresarial, se fortalecieron las alianzas para realizar un trabajo coordinado que impulse al turismo como motor de desarrollo económico y social para Sinaloa.

“Agradezco a las asociaciones de hoteles y a todas y todos quienes integran este consejo por la sinergia que hemos logrado, así como por la buena coordinación y comunicación que nos permiten trabajar unidos para promover y dar a conocer lo mejor de nuestro estado”, apuntó.

En la reunión participaron el subsecretario de Ingresos, Marco Antonio Sánchez y los presidentes de las cuatro asociaciones de hoteles que hay en el estado: Rafael Sastré Quezada, de la Asociación de Hoteles y Moteles del Norte de Sinaloa; José Manuel de las Rivas, de la Asociación de Propietarios de Hoteles y Moteles de Culiacán; Carlos Berdegué Sacristán, de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán y José Ramón Manguart, de la Asociación de Hoteles 3 Islas de Mazatlán, además de los consejeros que forman parte del organismo.

Sosa Osuna destacó que en la reunión se aprobaron las acciones de promoción turística que se van a llevar a cabo durante este año en las zonas norte, centro y sur de la entidad, por lo que cada asociación empezará a ejecutar de manera conjunta con la Secretaría de Turismo la agenda y planes de trabajo proyectados.

“Seguimos avanzando de manera estratégica en temas clave como la promoción turística, el fortalecimiento de la conectividad aérea, la capacitación del sector y la diversificación de nuestra oferta turística. A la par, trabajamos en el plan de fortalecimiento de la estrategia nacional de Pueblos Mágicos, así como en la generación de experiencias de turismo comunitario y en la reactivación turística que impulsen el bienestar compartido para las y los sinaloenses”, enfatizó.

El Consejo Consultivo de Promoción Turística, creado en 2017, funge como órgano de consulta para la Sectur estatal, emitiendo opiniones sobre campañas de promoción, programas y políticas turísticas.

“Nuestro gobernador, el Dr. Rubén Rocha Moya, reconoce la importancia del turismo como un sector generador de derrama económica y bienestar para las familias sinaloenses, y ha sido un gran impulsor del fortalecimiento y promoción del turismo en Sinaloa”, puntualizó Sosa Osuna.