Refuerza UGRS control sanitario para fortalecer al sector ganadero en Sinaloa

CULIACÁN._ Con el objetivo de garantizar la sustentabilidad del sector pecuario y la apertura de nuevos mercados, la Unión Ganadera Regional de Sinaloa, a través del Comité de Fomento y Protección Pecuaria, intensifica los trabajos de control sanitario en la entidad, destacando avances significativos en Navolato.

El presidente de la UGRS, José Alfredo Sáinz Aispuro, informó que se realizan barridos sanitarios en Navolato para la detección de tuberculosis y brucelosis, y los resultados preliminares arrojan una prevalencia del 0.02 por ciento, una cifra que sitúa al municipio por debajo de los índices registrados en otros estados que cuentan con un estatus sanitario superior.

“Nosotros, como proveedores de alimentos, tenemos que ofrecer un producto inocuo a la mesa del consumidor”, señaló.

Sáinz Aispuro subrayó que sin estos controles no es posible mejorar los precios ni acceder a mercados internacionales.

Para mantener este control, se destacó la importancia de herramientas como el Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado y el Registro de Movilización para el uso de aretes de identificación, que no solo permite el control de la movilización de animales, sino que es fundamental para rastrear su origen en caso de detectar lesiones en sacrificio.

“Son herramientas que tenemos para nosotros tener un buen control tanto en el abigeato como el control de enfermedades”, compartió.

Otros procesos de control son dar seguimiento epidemiológico a enfermedades como tuberculosis y combatir el delito de robo de ganado en la región.

El sector cuenta además con un laboratorio de diagnóstico especializado donde se procesan las muestras de los barridos sanitarios y la infraestructura no solo se limita a la higiene, sino que busca fortalecer el laboratorio zoosanitario y genético para mejorar la calidad de las especies mediante la reproducción controlada.

Respecto a la protección ante desastres naturales o accidentes, se informó que el Seguro Ganadero continúa operando a través de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas.

Quienes se registraron en el padrón nacional del SINIIGA antes de 2018 mantienen el beneficio de forma gratuita y los productores que se integraron recientemente deben cubrir una prima simbólica, para garantizar el patrimonio de las familias ganaderas.

Finalmente, la dirigencia hizo un llamado a todos los productores sinaloenses a cumplir con las normas de trazabilidad y participar activamente en los muestreos correspondientes para mantener la competitividad del sector.