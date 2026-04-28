Refuerza UGRS su estrategia contra la sequía con pacas construcción de abrevaderos

Ante el carácter recurrente de la sequía en la entidad, la Unión Ganadera Regional de Sinaloa ha intensificado las acciones de mitigación, centrándose en la elaboración de pacas de rastrojo de maíz y la infraestructura para la captación de agua.

José Alfredo Sáinz Aispuro, presidente de la Ugrs explicó que la estrategia principal para enfrentar este fenómeno año con año es el aprovechamiento de los esquilmos agrícolas del valle.

“La sequía recurrente por lo regular la mitigamos año con año con la elaboración de pacas” compartió Sáinz Aispuro.

El presidente compartió que gracias a la actual cosecha de maíz, se está recolectando el rastrojo para abastecer de alimento, principalmente a la zona serrana, donde el impacto de la falta de agua es más severo.

Sáinz Aispuro destacó que el sector ha recibido un impulso importante tras el primer informe de labores de la Unión, donde el Gobernador del Estado entregó 10 equipos de forraje destinados a la elaboración de pacas.

“Con eso estaremos en condiciones de distribuirlos en las asociaciones ganaderas que tengan las condiciones como para empacar y apoyar a los ganaderos” señaló.

Actualmente, el precio de la paca se mantiene en 15 pesos, un esfuerzo que se complementa con el apoyo de los presidentes municipales hacia las asociaciones ganaderas de sus respectivas localidades.

Debido a que la zona serrana carece de unidades de riego, los ganaderos dependen totalmente de la captación de agua pluvial.

Por ello, en coordinación con las asociaciones, se trabaja en la construcción de bordos abrevaderos diseñados para recolectar agua durante la temporada de lluvias y garantizar el consumo de los hatos ganaderos.

El líder ganadero advirtió que, si bien la sequía provoca un desabasto de forrajes, la llegada de las lluvias también representa un reto, ya que el agua puede echar a perder la materia seca almacenada.

Sin embargo, una vez que las precipitaciones se normalizan, el ganado es liberado en extensiones de terreno para alimentarse de los nuevos brotes naturales.

Con estas medidas, el gremio busca reducir la vulnerabilidad de los productores ante las variaciones climáticas que afectan anualmente la disponibilidad de alimento y agua en el estado.