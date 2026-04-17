$!Refuerzan combate al dengue en Culiacán; limpian de cacharros el Infonavit Humaya

Con la mira puesta en frenar la propagación de enfermedades como el dengue, zika y chikungunya, el Ayuntamiento de Culiacán intensificó sus labores de prevención mediante una jornada de descacharrización en el sector Infonavit Humaya.

El personal de diversas áreas operativas recorrió las vialidades de la colonia para retirar objetos en desuso.

Entre lo recolectado destacan llantas, muebles viejos y todo tipo de recipientes capaces de acumular agua, los cuales son considerados focos rojos para la reproducción del mosquito transmisor.