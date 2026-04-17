$!Refuerzan combate al dengue en Culiacán; limpian de cacharros el Infonavit Humaya

Con la mira puesta en frenar la propagación de enfermedades como el dengue, zika y chikungunya, el Ayuntamiento de Culiacán intensificó sus labores de prevención mediante una jornada de descacharrización en el sector Infonavit Humaya.
El personal de diversas áreas operativas recorrió las vialidades de la colonia para retirar objetos en desuso.
Entre lo recolectado destacan llantas, muebles viejos y todo tipo de recipientes capaces de acumular agua, los cuales son considerados focos rojos para la reproducción del mosquito transmisor.
Las autoridades municipales subrayaron que la participación ciudadana es el pilar de estas campañas, ya que se hizo un llamado a las familias para mantener sus patios limpios y deshacerse de objetos inservibles, calificando esta medida como una de las más efectivas para evitar brotes que pongan en riesgo la salud pública.
Debido a la extensión de la zona y con el objetivo de beneficiar a un mayor número de viviendas, el Gobierno Municipal informó que las brigadas volverán a recorrer el Infonavit Humaya el día de mañana.
Se exhortó a la población a sacar sus cacharros en tiempo y forma para que puedan ser retirados por los camiones recolectores, contribuyendo así al bienestar colectivo.