Refuerzan guarderías de Culiacán protocolos de higiene ante enfermedades estacionales y riesgos de contagio

Ante la aparición de casos aislados de la enfermedad Coxsackie, también conocida como enfermedad de manos, pies y boca, así como la alerta preventiva por sarampión, guarderías y centros de estimulación temprana en la capital sinaloense han reforzado sus protocolos de higiene y vigilancia para proteger a la población infantil.

Laura Villa Velázquez Sánchez, representante del centro de estimulación temprana Baby Gym, compartió que hace aproximadamente 15 días se registró un caso de la enfermedad de manos, pies y boca en su institución, sin embargo, aclaró que el contagio no ocurrió dentro de las instalaciones.

“El niño se presentó un día y andaba muy triste, pero no tenía ninguna ampolla. Al día siguiente, la mamá dijo que ya había amanecido con ampollas”, explicó Laura Villa.

Señaló que, a diferencia de otros años donde las ampollas se limitan a las extremidades y boca, en esta ocasión el menor presentó lesiones también en piernas y glúteos.

Tras la detección, el centro procedió a la desinfección de las áreas y el menor fue puesto en aislamiento por un periodo de 10 días, logrando evitar que el virus se propagara al resto del grupo.

Por su parte, la Guardería Infantil Canaco Culiacán informó que, hasta el momento, se mantienen sin contagios tanto en casos de sarampión como de la enfermedad de manos, pies y boca.

Belén Rosas, directora de la Guardería, detalló que, al ser una guardería que trabaja con los lineamientos del Instituto Mexicano del Seguro Social, aplican filtros rigurosos desde la entrada.

“Nuestra enfermera realiza un filtro donde pregunta a los papás sobre síntomas, toma la temperatura y ofrece gel antibacterial”, señaló Rosas.

Además, ante la alerta por sarampión, se ha intensificado la revisión física de manos y cara de los niños para detectar cualquier erupción cutánea de manera temprana y, en caso de detectar ojos rojos, escurrimiento nasal o tos, se solicita a los padres retirar al menor para su valoración médica.

Ambas instituciones coincidieron en que la limpieza profunda es la herramienta principal contra los brotes.

En la Guardería Canaco, se mantiene el lavado semanal de juguetes y una limpieza de paredes y pisos una vez al mes y las actividades de higiene se reforzaron desde la pandemia de Covid-19.

En Baby Gym, la limpieza de los juegos es diaria y se utiliza equipo especial cada semana para desinfectar las áreas de manipulación constante.

Finalmente, en el tema preventivo, la vacunación es obligatoria y Belén Rosas destacó que el pasado viernes se llevó a cabo una jornada para poner dosis de vacunas a bebés de entre tres y 11 meses de edad, asegurando que tanto el personal como los menores cuenten con su esquema completo contra el sarampión.