Refuerzan limpieza de drenes y canales por lluvias en Culiacán

Ante las lluvias que se han registrado en la región, el Ayuntamiento de Culiacán mantiene habilitados los refugios temporales y continúa con los trabajos de limpieza en drenes y canales para reducir riesgos de inundaciones durante esta temporada.

La Alcaldesa Ana Miriam Ramos Villarreal informó que estos trabajos de limpieza comenzaron desde hace varios meses y que algunos drenes ya han requerido hasta dos o tres intervenciones, debido a que las precipitaciones provocan nuevamente el crecimiento y acumulación de maleza.

“Esas las venimos haciendo, desde antes de qué empezara la temporada de lluvias por parte del Municipio de Culiacán, se atendieron los principales drenes y canales, se está haciendo por una segunda ocasión, recuerden que por las lluvias crece más rápido la maleza”, mencionó la Presidenta Municipal.

Señaló que, además de las labores preventivas, el municipio mantiene un monitoreo constante de las condiciones meteorológicas para responder de manera oportuna ante cualquier situación que pudiera afectar a la población.

Ramos Villarreal indicó que los refugios temporales ya se encuentran habilitados y que, en caso de ser necesario, su operación se coordinará a través de la Secretaría de Bienestar y el Sistema DIF, con el objetivo de brindar atención a las familias que requieran resguardo durante alguna contingencia.

“Son diferentes refugios, por ejemplo uno de ellos es el Rosario Espinoza ahí es de los últimos que se ha estado habilitando, nuevamente hay que ver indicaciones por parte de Protección Civil, hay que estar muy al pendiente de las que ellos nos hagan conocimiento”, señaló

La Alcaldesa aseguró que durante esta temporada se mantendrá la atención permanente a la población y que las autoridades municipales estarán pendientes de las condiciones del clima para actuar de inmediato ante cualquier eventualidad.