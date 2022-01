Refuerzan medidas sanitarias en el Tianguis Los Huizaches, hay dos comerciantes contagiados de Covid-19

La coordinadora del colectivo de tianguis de Culiacán, Silvia María Dominguez Torres informó que hasta el momento solo hay dos casos positivos a Covid entre los vendedores del Tianguis Los Huizaches, razón por la que reforzarán las medidas sanitarias.

Dominguez Torres anunció que solo los comerciantes que cuenten con el “Certificado de Confianza” que expide el Ayuntamiento de Culiacán podrán presentarse a trabajar en el tianguis.

Todos los comercios deberán contar con gel antibacterial, cubrebocas para regalar a los clientes que no lo porten y agua y jabón para el lavado frecuente de manos de vendedores y clientes.

Los vendedores deberán portar debidamente el cubrebocas y pedirle a los clientes que también lo hagan, en caso de no portarlos los vendedores le otorgarán uno.

Para supervisar y verificar que todos los vendedores cumplan con el protocolo de sanidad, una brigada de seguridad integrada por autoridades del Ayuntamiento, Inspección y Vigilancia, Protección Civil y comerciantes del tianguis realizarán recorridos por los puestos.

La coordinadora de los tianguis también comentó que no se tiene planeado el cierre parcial o completo de ninguno de los ocho tianguis de Culiacán, afirmó que es un gremio que ha sabido seguir las indicaciones de las autoridades razón por la que los contagios no se han disparado entre los vendedores del tianguis.

“Ya somos consientes como hemos sido un sector muy golpeado, estamos tan organizados que ya nosotros mismos decimos, si no tenemos el papel (Certificado de Confianza) no hay que trabajar porque no queremos afectar a los demás”, dijo Silvia María Dominguez.

Aseguró que la mayoría de los comerciantes cuentan con el Certificado de Confianza y algunos hasta con la tercera dosis de la vacuna contra el Covid, además de seguir con las medidas sanitarias para evitar la propagación del virus, por lo que invitó a la población a seguir realizando sus compras en el tianguis Los Huizaches.