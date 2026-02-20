$!Refuerzan plan contra dengue y otras enfermedades en Culiacán

Con el objetivo de frenar la proliferación de enfermedades como el dengue, zika y chikungunya, el Ayuntamiento de Culiacán puso en marcha un plan de contingencia preventiva que incluye acciones intensivas de descacharrización y control larvario en zonas estratégicas del municipio.

La estrategia se formalizó este 20 de febrero durante una reunión de trabajo encabezada por Itzel Estolano Ibarra, Secretaria de Bienestar municipal, quien coordinó esfuerzos con diversas dependencias para mitigar la reproducción del vector en colonias y sectores identificados como de alto riesgo.

Entre los acuerdos establecidos destaca el reforzamiento de brigadas operativas encargadas de la abatización y la supervisión técnica de cuerpos de agua estancada, canales, drenes y ríos, donde suele concentrarse el mosquito, particularmente el del tipo Culex.