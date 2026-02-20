$!Refuerzan plan contra dengue y otras enfermedades en Culiacán

Con el objetivo de frenar la proliferación de enfermedades como el dengue, zika y chikungunya, el Ayuntamiento de Culiacán puso en marcha un plan de contingencia preventiva que incluye acciones intensivas de descacharrización y control larvario en zonas estratégicas del municipio.
La estrategia se formalizó este 20 de febrero durante una reunión de trabajo encabezada por Itzel Estolano Ibarra, Secretaria de Bienestar municipal, quien coordinó esfuerzos con diversas dependencias para mitigar la reproducción del vector en colonias y sectores identificados como de alto riesgo.
Entre los acuerdos establecidos destaca el reforzamiento de brigadas operativas encargadas de la abatización y la supervisión técnica de cuerpos de agua estancada, canales, drenes y ríos, donde suele concentrarse el mosquito, particularmente el del tipo Culex.
En este despliegue participan dependencias como la Dirección de Salud, Obras Públicas, Participación Ciudadana, la Junta de Agua Potable y Protección Civil, además de la Jurisdicción Sanitaria número 4.
Estolano Ibarra subrayó que, por instrucción del Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil, estas acciones no serán aisladas, sino que se mantendrán de forma permanente para garantizar la protección de la salud pública.
Asimismo, se hizo un llamado a las familias culiacanenses para colaborar mediante la limpieza de patios y espacios comunes, fortaleciendo la cultura de la descacharrización como la medida preventiva más efectiva contra el mosquito transmisor.