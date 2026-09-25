Refuerzan ruta Loma de Rodriguera, en Culiacán, por saturación tras regreso a clases

La ruta Loma de Rodriguera fue reforzada con dos unidades adicionales ante la saturación registrada en los horarios de mayor afluencia por el regreso a clases en Culiacán, informó Marco Antonio Osuna Moreno, director de Vialidad y Transportes de Sinaloa.

El funcionario señaló que la dependencia recibió una queja relacionada con la saturación de esta ruta del transporte público urbano, principalmente entre las 6:30 y 7:30 horas, cuando aumenta la demanda de estudiantes.

“Hemos tenido queja y que la estamos atendiendo directamente de la ruta Loma de Rodriguera, que en la hora de la afluencia que es a las 6:30, 7:30, esas dos vueltas se satura el servicio”, dijo.

Explicó que como respuesta se incorporaron dos unidades más durante ese horario para evitar que los usuarios, particularmente estudiantes, se queden sin transporte.

Osuna Moreno afirmó que realizó recorridos desde las 5:00 horas del jueves por el sector norte para supervisar el funcionamiento del servicio.

“Ya tenemos ya tres días que se ha mejorado el servicio. Por eso tiene que ser permanente”, señaló.

Agregó que Vialidad y Transportes también trabaja en otras rutas para reforzar la cobertura, además de ampliar gradualmente el servicio durante la noche.

Actualmente, indicó, son 12 las rutas que cuentan con servicio nocturno en Culiacán, aunque señaló que el fortalecimiento se ha realizado de manera gradual.

“Hemos ido avanzando poco a poco”, sostuvo.