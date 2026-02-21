$!Refuerzan salud comunitaria con jornada de vacunación contra el sarampión

Con el objetivo de mantener la salud pública y prevenir brotes, decenas de ciudadanos se han dado cita en el módulo de vacunación en la Unidad de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social Bienestar para recibir el refuerzo contra el sarampión. La jornada se ha caracterizado por una afluencia constante de familias que buscan proteger principalmente a los menores de edad y entre los asistentes, las amas de casa han liderado, como Marisol Castro, que acudió para aplicar el refuerzo a su hija de 12 años, subrayando que su motivación es puramente preventiva. “Está muy bien porque nos informa lo que puede pasar”, comentó Marisol Castro.







Aunque Marisol mencionó que no conoce casos cercanos de la enfermedad en este momento, señaló que otros familiares, como sus primos, ya han tomado la iniciativa de vacunarse. Por su parte, Patricia Salas llevó a sus dos hijas, de cuatro y nueve años, respectivamente. Para Patricia, la instalación de estos módulos es una buena medida, destacando la importancia de concienciar a la población sobre la vacunación infantil. “Hay que vacunar a los niños para prevenir la enfermedad, de la que ya se han visto casos”, afirmó Patricia Salas.





