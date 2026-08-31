Refuerzan seguridad en colegio privado de Culiacán tras amenaza con corona fúnebre

Elementos de seguridad fueron desplegados desde temprana hora en las instalaciones de la Universidad de Durango, luego de que durante la noche del domingo sujetos desconocidos dejaran una corona fúnebre frente al plantel, previo al inicio del ciclo escolar 2026-2027.

Gloria Himelda Félix Niebla, Secretaria de Educación Pública y Cultura de Sinaloa, informó que pese al incidente, no se registraron agresiones físicas ni personas lesionadas en el lugar, aunque las autoridades activaron de inmediato un operativo para resguardar las instalaciones y garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal.

Señaló que tras conocer el hecho a través de los medios de comunicación, se estableció comunicación con el director de la Universidad de Durango para atender la situación.

“Ya está Seguridad desde temprana hora. En cuanto nos enteramos a través de los medios de comunicación de esta circunstancia, entablamos relación con el director de la Universidad de Durango y ya está siendo atendido”, expresó.

Félix Niebla indicó que algunos padres de familia decidieron regresar a sus hijos ante la situación, por lo que este lunes el plantel permaneció abierto, aunque con una asistencia menor a la habitual.

“Está aperturado el plantel con poca presencialidad, pero ya está siendo atendido por Seguridad”, dijo.

Añadió que corresponde a las autoridades de la institución presentar la denuncia ante las instancias correspondientes para que se investiguen los hechos y se determine quiénes colocaron la corona fúnebre frente al plantel.

El incidente ocurrió la noche del domingo 30 de agosto, un día antes del inicio oficial del ciclo escolar 2026-2027.

Hasta el momento no se ha informado públicamente sobre personas detenidas por estos hechos.