Refuerzan seguridad en la ETI 90 de Santa Fe, en Culiacán, tras pintas alusivas a grupo criminal

Luego de que esta semana aparecieran pintas alusivas a una de las facciones del crimen organizado que mantiene una pugna en Sinaloa desde septiembre de 2024, autoridades educativas y de seguridad reforzaron las medidas en la Escuela Secundaria Técnica número 90, ubicada en el sector Santa Fe.

La Secretaria de Educación Pública y Cultura, Gloria Himelda Félix Niebla, informó que desde temprana hora del martes sostuvo una reunión en el plantel con maestras y maestros, en la que participaron la subsecretaria de Educación Básica, el jefe del Departamento de Secundarias Técnicas y representantes de la Policía Municipal.

Señaló que el compromiso es fortalecer la seguridad en la zona, donde ya se cuenta con presencia de fuerzas federales y estatales.

“El compromiso es redoblar los esfuerzos para la seguridad, no obstante debo decir que en las inmediaciones del plantel siempre hay Guardia Nacional, siempre hay Secretaría de Seguridad Pública y los vamos a seguir reforzando. Estamos muy próximos al periodo vacacional”, indicó.

Félix Niebla lamentó los hechos registrados en la institución y confirmó que se han presentado al menos dos incidencias recientes, incluyendo un mensaje previo en el que se advertía sobre un posible riesgo para la comunidad escolar.

“Lamentamos mucho, ya estamos tomando acción respecto al vandalismo que sufrió la escuela y vamos a permanecer al tanto”, señaló.

Respecto a la operatividad escolar, explicó que se permitirá a los estudiantes concluir la semana de actividades y posteriormente se evaluarán alternativas.

Las autoridades indicaron que una vez concluida la reunión se definirán las medidas a seguir, incluyendo la posible implementación de clases en línea, en función de las condiciones de seguridad en el entorno del plantel.

Esta no es la primera ocasión en la que aparecen pintas que hacen referencia al crimen organizado dentro de escuelas de Sinaloa durante la actual crisis de seguridad.

El 31 de marzo de 2025, aparecieron pintas con aerosol y un mensaje escrito en papel impreso, en la Escuela Secundaria Técnica ETI No. 72, en la Colonia Loma Linda de Culiacán, lo que generó la movilización de las autoridades de investigación y educativas.

Sobre ese caso no hay información oficial sobre su resolución.

Noroeste acudió a la ETI 90 para buscar información sobre ausentismo escolar o la investigación de los hechos, sin embargo las autoridades educativas no atendieron a prensa asegurando que no tenían autoridad para hablar con medios de comunicación.