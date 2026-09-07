$!Refuerzan seguridad en Sinaloa con 36 patrullas y 500 radios

Con la entrega de 36 patrullas y 500 equipos de radiocomunicación, el Gobierno de Sinaloa busca reforzar la capacidad operativa y de respuesta de las corporaciones de seguridad en los municipios. Los equipos fueron entregados este lunes en el Complejo de Seguridad Pública de Culiacán, en un acto encabezado por la Gobernadora Graciela Domínguez Nava y autoridades de seguridad de los distintos municipios.

Las 36 unidades serán distribuidas entre 17 municipios, mientras que los 500 equipos de comunicación serán incorporados a las labores de los elementos de seguridad. El Secretario de Seguridad Pública del Estado, Téllez López, destacó que las patrullas permitirán ampliar los recorridos preventivos y mejorar la atención en calles, colonias, comunidades, sindicaturas y caminos. “Estas unidades permitirán fortalecer la movilidad de las policías municipales, ampliar los recorridos preventivos y mejorar la atención en las calles, colonias, comunidades, sindicaturas y caminos”, señaló. Además resultó la coordinación entre las instituciones que integran el Grupo Interinstitucional, al señalar que las distintas corporaciones comparten el objetivo de proteger a la población y mantener condiciones de seguridad en Sinaloa.