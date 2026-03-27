Refuerzan seguridad por Semana Santa en Culiacán y convocan a elección de síndicos este domingo

CULIACÁN._ Con el objetivo de garantizar la integridad de los ciudadanos y visitantes durante el próximo periodo vacacional, las autoridades locales confirmaron el inicio de los operativos de seguridad y auxilio en Culiacán.

José Ernesto Peñuelas Castellanos, Secretario del Ayuntamiento, indicó que el dispositivo de seguridad contempla un trabajo coordinado entre diversas instituciones para salvaguardar a las personas que transiten por las carreteras o acudan a los distintos balnearios de la región.

“Operativo de Semana Santa, un dispositivo que contempla todas las instituciones de seguridad trabajando de manera coordinada para salvaguardar la integridad de las personas que transitan por carreteras o acuden a algún balneario”, compartió.

En estas labores participarán activamente elementos de Bomberos, Protección Civil y Cruz Roja, quienes mantendrán presencia en puntos estratégicos.

En el ámbito político, las autoridades se refirieron a la consulta que se llevará a cabo este domingo para elegir a los próximos síndicos de Culiacán.

Se exhortó a los habitantes de las comunidades a analizar los planes de trabajo y las propuestas presentadas por los aspirantes para elegir a quienes consideren mejor capacitados para trabajar por sus localidades.

Asimismo, se aseguró que existen las condiciones necesarias para que la población pueda acudir a manifestar su voluntad en las urnas con tranquilidad.

“Nosotros estaremos atentos al desarrollo para que estén las condiciones y que puedan acudir”, señaló.