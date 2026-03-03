$!Refuerzan seguridad vial en Culiacán con señalización y pintura en puntos estratégicos

Con el objetivo de fortalecer la seguridad de los ciudadanos y optimizar la infraestructura urbana, la Dirección de Movilidad del Ayuntamiento de Culiacán realizó una serie de intervenciones en diversos sectores y vialidades estratégicas de la capital.
Las acciones se concentraron primordialmente en la protección de sectores como en el fraccionamiento Urbivillas del Cedro que se llevaron a cabo trabajos de pintura en pasos peatonales, guarniciones y reductores de velocidad frente a la Escuela Primaria Héctor R. Olea, donde además se instalaron señaléticas verticales para alertar a los conductores sobre el cruce de estudiantes y padres de familia.
Como parte de la agenda de inclusión, el municipio instaló señalética específica para el ascenso y descenso de personas con discapacidad en la calle Juan Carrasco, en el tramo ubicado entre el bulevar Francisco I. Madero y la calle Colón.
Simultáneamente, las cuadrillas trabajaron en la señalización horizontal de cruceros con alta carga vehicular, tales como el bulevar Rolando Arjona y la calle 5 de Mayo, así como en el cruce de 5 de Mayo y el bulevar Tamayo.
En estos puntos se renovaron las rayas amarillas centrales y segmentos de línea blanca para delimitar correctamente los carriles y mejorar el ordenamiento vial.
Para mitigar el exceso de velocidad y prevenir accidentes, se aplicó pintura en reductores sobre la calle 5 de Mayo, en las inmediaciones del canal de Villas del Río.
Según informó la autoridad, estos trabajos incluyen también la rehabilitación de rayas laterales y la aplicación gradual de la doble línea central en las vialidades intervenidas, buscando garantizar una mejor visibilidad para los automovilistas.