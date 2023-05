“Empezamos a meter más tractores para que se den cuenta que no es bajo lo que ellos dicen, tiene que ser que nos escuchen verdaderamente, porque nos vamos y ahí se va a parar todo”, agregó el productor proveniente de La Palma, Navolato.

“Anoche llegaron (más agricultores), lo que pasa es que nos indignamos por lo que dijo (Rocha Moya), entonces dijimos: ‘¿Sabes qué? Hay que hablarle a la gente (productores) para que venga’, no tardan en llegar más”, expuso Leonel Ibarra, uno de los agricultores que mantienen su protesta en Pemex.

CULIACÁN._ Luego de que el Gobernador Rubén Rocha Moya anunció la suspensión de la reunión del lunes con productores y autoridades federales , en tanto no se liberen las instalaciones de Pemex en Sinaloa, agricultores expresaron que esto les generó indignación.

Por su parte, Manuel Arroyo, otro productor manifestante, señaló que si se mantienen en la lucha es porque se trata del bienes de sus familias.

“Esto es el resultado de nuestro esfuerzo para llegar al final, que es la cosecha... no se los vamos a dejar a otras personas que sin hacer nada, es el que se lleva todo a la mesa, ¿y nosotros? No vamos a alcanzar para comprarle un par de zapatos a nuestros hijos”, explicó.

“Nosotros no le estamos pidiendo al Gobierno nada, y no tiene por qué darnos nada, son los industriales los que nos tienen que pagar lo justo, porque ha bajado el precio del maíz pero ellos no han bajado el precio de la tortilla”.