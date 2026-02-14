$!Refuerzan vacunación contra sarampión en Culiacán y Mazatlán ante brote; llaman a proteger a menores y adultos

En un esfuerzo por frenar el reciente brote de sarampión, brigadas de salud desplegaron este fin de semana una campaña intensiva de vacunación en diversos puntos estratégicos de Culiacán y Mazatlán para proteger a menores y adultos.

Bajo el lema de que “El mejor regalo es la salud”, decenas de familias aprovecharon el marco del Día de San Valentín para acudir a los macrocentros y proteger a sus seres queridos.

Ibeth, enfermera en el punto de atención en Plaza Fórum, compartió que la movilización responde directamente a la situación sanitaria actual y que la medida busca contener la propagación del virus.

“Últimamente ha habido un brote de sarampión y por eso es la situación en la cual estamos haciendo este tipo de campañas”, explicó Ibeth.

La jornada está dirigida principalmente a niños de 6 a 11 meses, 1 año, 18 meses y 6 años de edad y personas entre 10 y 49 años que no cuenten con su comprobante de vacunación.