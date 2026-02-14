$!Refuerzan vacunación contra sarampión en Culiacán y Mazatlán ante brote; llaman a proteger a menores y adultos

En un esfuerzo por frenar el reciente brote de sarampión, brigadas de salud desplegaron este fin de semana una campaña intensiva de vacunación en diversos puntos estratégicos de Culiacán y Mazatlán para proteger a menores y adultos.
Bajo el lema de que “El mejor regalo es la salud”, decenas de familias aprovecharon el marco del Día de San Valentín para acudir a los macrocentros y proteger a sus seres queridos.
Ibeth, enfermera en el punto de atención en Plaza Fórum, compartió que la movilización responde directamente a la situación sanitaria actual y que la medida busca contener la propagación del virus.
“Últimamente ha habido un brote de sarampión y por eso es la situación en la cual estamos haciendo este tipo de campañas”, explicó Ibeth.
La jornada está dirigida principalmente a niños de 6 a 11 meses, 1 año, 18 meses y 6 años de edad y personas entre 10 y 49 años que no cuenten con su comprobante de vacunación.
También se aplica la vacuna triple viral SRP para completar el esquema básico de los infantes.
Además del refuerzo contra el sarampión, los módulos disponen de dosis contra la influenza y el Covid-19.
Las autoridades destacaron que no existe una meta limitada de dosis, pues el objetivo es atender a la mayor cantidad posible de ciudadanos.
Para recibir la dosis, no es obligatorio presentar documentos de identidad al momento de la aplicación, ya que el personal de enfermería se encarga de recabar los datos del ciudadano y hace entrega de un comprobante oficial, el cual deberá ser ingresado posteriormente a la Cartilla Nacional de Salud en su clínica correspondiente.
Los macrocentros y módulos itinerantes permanecerán instalados este sábado y domingo 15 de febrero operan en un horario entre las 11:00 y las 17:00 horas.
Mazatlán cuanta con un centro de vacunación en el Polideportivo de la Universidad Autónoma de Sinaloa en un horario de las 09:00 a 14:00 horas.
Los centros de vacunación en Culiacán son:
- Mi Plaza Abastos.
- Plaza Fórum.
- Mi Plaza Barrancos.
- Plaza Explanada.
- Central de Autobuses.
- Plaza Ceiba.
- Plaza Sendero.
- Preparatoria Zapata.
- Jardín Botánico con horario especial de las 09:00 a las 14:00 horas.