Refuerzan vacunación contra sarampión en Sinaloa ante baja cobertura en zonas agrícolas

La Secretaría de Salud de Sinaloa mantiene un reforzamiento en las acciones de vacunación contra el sarampión, con énfasis en regiones agrícolas donde se ha identificado menor cobertura, particularmente entre población jornalera y comunidades en movilidad constante.

El titular de la dependencia, Cuitláhuac González Galindo, informó que, aunque se han sostenido campañas permanentes de inmunización, aún persiste la necesidad de que más personas acudan a aplicarse la vacuna, especialmente en zonas donde la actividad agrícola concentra a un mayor número de trabajadores.

“Aún nos falta todavía que la gente siga acudiendo a vacunarse. Sobre todo la zona donde hay mayor franja agrícola, donde más tenemos que hacer hincapié en la vacunación. Y estamos en eso, fortaleciéndola”, expresó.

De acuerdo con la autoridad sanitaria, uno de los principales retos es la atención de población que se desplaza constantemente entre distintas regiones del estado, lo que dificulta completar esquemas de vacunación y dar seguimiento a los casos.

En este sentido, el sur de Sinaloa se mantiene como una de las zonas prioritarias, donde brigadas de salud continúan identificando personas que no han recibido la vacuna contra el sarampión.

“De manera constante tenemos ubicada a gente, sobre todo en la zona sur todavía y ya posteriormente se estará fortaleciendo la zona norte, sobre todo con Juan José Ríos, que es donde esperamos que vayan a llegar los siguientes jornaleros”, añadió.

El funcionario explicó que la estrategia contempla un despliegue progresivo hacia el norte del estado, particularmente en comunidades agrícolas como el valle de Juan José Ríos, donde se prevé la llegada de nuevos grupos de trabajadores en las próximas semanas, lo que incrementa la necesidad de ampliar la cobertura de vacunación.

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que se transmite por vía respiratoria y puede generar complicaciones graves, especialmente en niñas y niños, personas con sistemas inmunológicos debilitados o sin esquema completo de vacunación.

Aunque en Sinaloa no se ha reportado un brote generalizado en fechas recientes, las autoridades mantienen la vigilancia epidemiológica activa ante el riesgo que representa la baja cobertura en ciertos sectores.

En ese contexto, la Secretaría de Salud ha intensificado las jornadas de vacunación en campos agrícolas, comunidades rurales y centros de salud, con el objetivo de acercar el biológico a la población que enfrenta mayores barreras de acceso, ya sea por condiciones laborales, movilidad o falta de información.

Asimismo, se ha hecho un llamado a madres, padres de familia y población en general para revisar sus cartillas de vacunación y acudir a los centros de salud en caso de contar con esquemas incompletos, ya que la prevención es la principal herramienta para evitar la reaparición de casos.

Las autoridades reiteraron que el fortalecimiento de la vacunación es una medida clave para mantener el control del sarampión en la entidad, especialmente en un contexto de movilidad poblacional que puede favorecer la propagación del virus si no se cuenta con la protección adecuada.