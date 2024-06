“Tenemos capacidad de refugiar pues, inmediatamente a aproximadamente a 500 personas y después irnos expandiendo y ojalá que ese no sea el caso en esta temporada de lluvias”, dijo.

También comentó que ya se señalaron los puntos de cruceros y arroyos peligrosos y que en coordinación con el Ayuntamiento de Culiacán están haciendo una campaña llamada “no arriesgues tu vida, es mejor la prevención”.

“Si hay necesidad o tenemos alguna emergencia, pues estamos listos, estamos preparados con un Consejo Municipal, con puntos debidamente señalizados con algunos pasamanos que ya se pusieron o barandales en algunos canales a cielo abierto, señalizados los cruceros y arroyos peligrosos”.

“Traemos una campaña en el Ayuntamiento de Culiacán, a través de la dirección de Comunicación Social, en donde el eslogan prácticamente es ‘no arriesgues tu vida, es mejor la prevención’...”, destacó.

En ese sentido, dijo que todo el año preparan los refugios temporales para cualquier situación de emergencia, como la temporada de lluvias y la de frío.

“Porque estamos listos, estamos preparados para recibir las lluvias para cualquier situación de emergencia”.

“Los refugios temporales prácticamente los tenemos todo el año para el tema invernal, tenemos habilitado el refugio e incluso puede funcionar como albergue. El DIF Vallado es uno de los que son de mayor tradición y que están mejor preparados, con una cocina, tenemos una cocina rodante también”, señaló.

El director de PC Municipal, comunicó que cada refugio está equipado con cocina, baños, alimentos, colchonetas, cobijas y más.

“Se pueden encontrar baños, prácticamente todas tienen cocina, colchonetas, cobijas, alimentos. Tenemos todo ello preparado para un primer stock para atender la emergencia y de ahí irnos expandiendo a como vaya requiriendo la emergencia”.

De esa manera, recomendó a la ciudadanía estar al pendiente de los pronósticos del tiempo y de lo que informan los medios oficiales.

“Las recomendaciones que siempre les vamos a dar en esta temporada de lluvias son las siguientes, si usted ve que está lloviendo de manera copiosa, muy fuerte y tiene planeado salir de su casa, evítalo hasta que termine de llover lo más fuerte posible, se bajen los arroyo, bajen los niveles de agua, es cuando es lo más recomendable salir”.

“Si usted va en trayecto y va en su vehículo, pues lo más recomendable es orillarse en un lugar seguro, prender las intermitentes, comunicarse con un familiar para decirles cómo se encuentran, en dónde se encuentran y que tengamos la debida precaución, para evitar cruzar estos arroyos peligrosos”, destacó.

Otra recomendación es que si va en trayecto y no puede parar el automóvil, cuidar la distancia entre cada automóvil, frenar de manera preventiva y manejar con precaución.

“Recordemos que las primeras lluvias dejan el asfalto muy resbaloso, entonces hay que tener mucho cuidado”.

Por último, expresó que lo que se espera de esta temporada es que no haya ninguna pérdida de vidas o personas lesionadas, así como que la lluvia favorezca a la agricultura y cese la sequía en el estado.

“Esperamos, aspiramos y anhelamos que no tengamos ningún deceso, que no haya pérdidas de la vida, que no haya personas lesionadas y yo creo que lo último, nadie queremos que se nos inunden aquí o que pierdan sus bienes materiales en algunas colonias”.

“Esperemos que esta temporada sea de bendición para nosotros, para la agricultura, para que se recuperen los mantos freáticos, pero que no tengamos ningún deceso, lesionados y que nos cuidamos todos. Evitemos andar en las lluvias”, manifestó.