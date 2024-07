Ante ello, Rómulo Mejía mencionó que se le golpeó y lo llevaron a barandillas para después soltarlo por falta de pruebas.

“El día de hoy me golpearon los de ahí, me sacaron a patadas, esposado y me trajeron a barandillas y en barandillas como iba muy golpeado me pusieron, se sobrepasaron en los tiempos con el Juez y no les quedó de otra más que dejarme en libertad por falta de pruebas”.

“La encargada del despacho siempre me pidió una copia de llave, pero es una señora muy autoritaria, muy cerrada, muy grosera, no tiene tacto para tratar a las personas, es de mercado la señora, empezó hacer ‘pancho’ y medio y le habla a un general de once llega y piden la patrulla pero sin ningún miramiento, sin ninguna forma de escucharme, yo en ese momento estaba grabando la situación cuando me esposaron me quitaron mi teléfono y los documentos que yo traigo de prueba”.

Explicó que él ya no desea regresar a la SSP pero emitirá una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos para constar de las condiciones físicas en las que quedó luego del supuesto altercado.

“Yo quiero denunciar todos estos atropellos, yo ya no quiero regresar a la secretaría de seguridad pública pero quiero dejar de antecedente la conducta de esta señora cubierta por los secretarios de seguridad pública”.

“Yo ahorita estoy en la comisión de derechos humanos para poner una denuncia para dar constancia de cómo estoy golpeado”.