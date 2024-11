Refuta Roxana Rubio que esté al servicio de Morena; ‘a lo mejor son el PRI los entregados’, dice

CULIACÁN._ La Diputada local del Partido Acción Nacional, Roxana Rubio Valdez, refutó las acusaciones de Bernardino Antelo Esper, del PRI, sobre que esté al servicio de Morena en Sinaloa, tras aprobar las cuentas públicas del Estado en 2023.

Rubio Valdez recriminó que habían llegado a un acuerdo de aprobar dichos informes de auditoría, ya que los resultados, pese a que tenían algunas observaciones, podían ser aprobadas.

“Técnicamente no había elementos para reprobar esas cuentas, Choix, sí, el PAN lo votó en contra por un tema político, porque pues nosotros allá siglamos. Pero a ver, técnicamente, y lo saben todo mundo, todos los que estamos en esa comisión, técnicamente no había elementos para reprobar las cuentas”.

“El PRI iba a votar a favor las cuentas y se echó para atrás, cinco para la una. A lo mejor no le llegaron al precio”, declaró Roxana Rubio.

Este 14 de noviembre, el Diputado priista Bernardino Antelo acusó que los diputados y la dirigencia del PAN en el estado sirven a los intereses de Morena. Ligó esta acusación, con el anuncio de Roxana Rubio, acerca de que el PAN no iría en alianza con otros partidos en las elecciones del 2027, a menos de que sea bajo sus condiciones.

Sobre ello, la Diputada panista defendió que ella trabaja por los intereses de su partido, y desde el interior del albiazul mantienen un rechazo a otra alianza con el PRI.

“Muy irresponsablemente dijo que yo estaba entregada a Morena, eso es falso, a lo mejor ellos son los que están entregados a Morena, y quieren poner a una candidata a modo que saben perfectamente que no van a dar los números.

“La mitad de los panistas, si no es la mayoría, no quieren alianza con el PRI, quiero que me entiendan esa parte como presidenta. Ahora, eso sí, hay que ver para el 2027 falta mucho, lo que sí les adelanto es que voy a pugnar porque soy consejera vitalicia y soy de la permanente vitalicia, donde se toman las decisiones, voy a pugnar para que el PAN siga en la gubernatura”, aseveró.

En torno a un posicionamiento firmado por consejeras y consejeros de Acción Nacional en Sinaloa, quienes acusaron traición de parte de Roxana Rubio, y del Diputado Jorge Antonio González Flores al aprobar las cuentas públicas, respondió que son solo un grupo que nunca la ha aceptado.

“Todo el tema es Culiacán, en Culiacán nunca me han querido, tan así que perdimos la disidencia, perdimos aquí en Culiacán, toda la vida hemos perdido, dimos la voltereta en el norte y en el sur, yo no voy a hablar mal de ningún panista, son la minoría que las respeto y lo escucho”, puntualizó.

También criticó al Secretario General de la facción, Luis Ángel Solano Guatimea, quien se unió al grupo de consejeros opositores a su gestión.

“El Secretario General no va ni al partido, ahorita tiene un procedimiento de sanción para expulsarlo del partido. ¿Por qué? Porque falsificó documentos, por difamación, porque me escondió documentos”, afirmó la dirigente.