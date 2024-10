Juzgadores federales desmintieron que un Juez federal en Culiacán rechazara girar una orden de aprehensión contra los presuntos responsables en el caso “El Mayo”-Cuén, como afirmó la Fiscalía General de la República en un comunicado el domingo 20 de octubre.

El Magistrado federal Juan José Olvera López, quien es parte del colectivo Artículo 41, fue uno de los que estuvo presente en una conferencia de prensa realizada en la Ciudad de México para responder a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre sus declaraciones sobre el Poder Judicial.

Olvera López fue quien tomó el tema de Sinaloa, momento en que explicó que durante la audiencia inicial en la que la FGR solicitó dicha orden, el Juez federal en Culiacán a cargo no pudo pronunciarse sobre su concesión o negación, ya que el propio Ministerio Público federal decidió retirar el caso.

“Pasa que el Juez no se pronunció, no dijo lo que puede decir, concede la orden de aprehensión o la niega esas son las decisiones que puede tomar, pero no la puede tomar cuando quien la pide decide retirarse antes de que el Juez tome la decisión”, explicó.

“Si el sistema falló fue porque la Fiscalía no traía un caso que pudiera resultar con orden de aprehensión, y la Fiscalía, me parece que también con profesionalismo, ahí en la sala de audiencias dijo ‘retiro mi caso y me lo llevo, me preparo y decido si vengo con el mismo Juez a este centro o voy a otro centro’, eso lo decide la Fiscalía y eso fue lo que sucedió en este caso”.

Detalló que en la audiencia que se llevó a cabo a principios de octubre en el Centro de Justicia Penal Federal en Culiacán y que duró cerca de ocho horas, la FGR presentó un caso con tres hechos: el secuestro de Ismael Zambada García “El Mayo”, el homicidio del ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda, y la desaparición forzada de Rodolfo Cháirez, elemento de seguridad de “El Mayo” y del comandante de la Policía Ministerial de Sinaloa, José Rosario Heras López.

Sin embargo, sólo pidieron el principio de orden de aprehensión por el caso del secuestro de Zambada García, y los datos de las demás historias las dejó por separado.

Olvera López explicó que, durante la audiencia, el Fiscal postuló que en el lugar de los acontecimientos había manchas hemáticas que estimaban pertenecían a Cuén Ojeda, pero luego manifestó que no era concluyente esa postura y posteriormente retiró el caso.

“En ese momento que pidió la orden, cuando el Juez le pidió que precisara si Héctor ‘N’, estaba en esos hechos y que si tenía prueba de esto, el Fiscal dijo que mejor no, que retomaba su investigación para agotar la investigación pericial de manera completa, por eso retiró su caso”.

A casi 15 días de la audiencia, aclaró que es posible que la FGR tenga las pruebas, pero lo importante es que las presente en audiencia y solicite la orden.

“Es posible que viene a través de los medios diciendo que ya tiene pruebas, es posible que en efecto las tenga, lo importante será que las presente en una sala de audiencia, que pida la orden de aprehensión y que el juez se pronuncie, si antes el fiscal no retira su caso otra vez”, recalcó.