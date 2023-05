“Tortillas gratis, de lo que se robaron”, se anunciaba en el puesto, el cual permaneció hasta las 12:00 horas y atendió, en su mayoría, a estudiantes de la universidad.

Está manifestación viene después de que el Gobernador Rubén Rocha Moya señaló la semana pasada que la Universidad Autónoma de Sinaloa había gastado 18 millones de pesos en 2020 por la compra de tortillas.

También se obsequiaron kilos de tortillas que contaban con una calcomanía en la que se leía la leyenda ‘Totillerías Cuéncho’.

Además fueron entregados volantes que simulaban menús con diferentes opciones de tacos, todas ellas con una descripción que señalaba directamente a Héctor Melesio Cuén Ojeda y al Partido Sinaloense, facción política que lidera.

“TACO PAS: Con tortilla de calidad PASeca, con carne de borrego acarreado, CUENta con ingrediente secreto. TACO CUÉN: Taco de carne de rata, guisado con UASavi, recomendados para familiares y allegados. TACO UAS: Con tortilla invisible de las que compraron Cuén y el Rector”, exponían los volantes.

Hasta el momento se desconoce quién encabezó la manifestación y pagó por la intervención.

Los 18 millones de pesos en tortillas

El pasado 3 de mayo el Gobernador Rubén Rocha Moya acusó en su conferencia de prensa La Semanera que la Universidad Autónoma de Sinaloa adquirió 18 millones de pesos de tortillas en 2020.

“En el año 2020 compraron 18 millones de tortillas... me imagino que para las casas de estudiantes, pero en 2020 no había clases porque había pandemia. Y lo agarran y revisan y quiénes son los proveedores, pues los tres proveedores ni venden masa, no son de Maseca ni nada de ellos... y dos de ellos no tienen ni un trabajador... ¿para 18 millones de tortillas?”, señaló el Gobernador.

El comentario del Gobernador tuvo alcance nacional, pues fue replicado por diversos medios de comunicación del País.

Ante este señalamiento el Rector Jesús Madueña Molina se defendió bajo el argumento de que la compra se realizó antes de que él asumiera el cargo.

“Para empezar yo no estaba de Rector en el 2020, eso no me corresponde, eso ya se lo pudieran preguntar a quien estuvo en ese momento, yo lo que puedo decir es que en la universidad se trabaja con honestidad, con transparencia, todos los recursos de la institución son auditados”, dijo el Rector.