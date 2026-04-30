Regidor ve viable uso de cámaras corporales en policías de Culiacán para evitar corrupción y dar seguridad a elementos

El Regidor de Culiacán por Morena, Jesús Armando Heráldez Machado, consideró viable la implementación de cámaras corporales en policías y agentes de tránsito municipal como medida para reducir actos de corrupción y brindar mayor certeza en la actuación de los elementos.

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito en Cabildo explicó que este tipo de tecnología ya se utiliza en estados como Monterrey y ha dado resultados positivos.

“Estoy de acuerdo y para mí sería una un buen proyecto, la verdad que se lleva a cabo aquí en Culiacán, en el Municipio, que los policías y tránsitos trajeran una cámara precisamente con esto se acabarían muchas cosas como la corrupción. También ellos le darías una seguridad a ellos de que las cosas se están haciendo bien y hay veces que la gente mal informa”, expresó.

Señaló que las cámaras permitirían documentar en tiempo real la actuación de los policías, lo que ayudaría a evitar señalamientos falsos y malas prácticas.

“Eso sería una protección tanto para el policía como para el ciudadano, para ambos. No beneficia a uno solo”, afirmó.

Heraldez Machado indicó que la propuesta no ha sido formalmente impulsada desde su regiduría, aunque ya ha sido planteada y analizada de manera preliminar.

“Yo lo planteé que sería un buen proyecto para Culiacán, porque yo creo que es necesario, muy necesario para los policías y para el ciudadano también”, aclaró.

Detalló que actualmente se revisan costos y viabilidad, ya que su implementación requeriría inversión.

“Yo no la estoy promoviendo todavía porque estamos sacando costos, aquí realmente se tiene que ver si la autoridad está de acuerdo o algunos empresarios que puedan aportar también”, comentó.

El Regidor añadió que el uso de cámaras beneficiaría tanto a los elementos de seguridad como a la ciudadanía.

“Estoy diciendo que sí será un beneficio tanto para la policía como para la persona, ciudadana común”, asentó.