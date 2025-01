Regidora de Badiraguato advierte que presentará denuncia contra Alcalde por violencia de género

La regidora de Badiraguato por Movimiento Ciudadano, Jimena Rochín Soto, advirtió que presentará una denuncia en contra del Presidente Municipal, José Paz López Elenes, por presunto acoso laboral.

La funcionaria municipal recriminó que la administración no le pagó el sueldo correspondiente a la segunda quincena de diciembre del 2024, por haber faltado a una sesión de Cabildo, pese a que presentó un justificante médico.

“Informé que no iba a asistir, no recibí ninguna respuesta y le marqué al Secretario Jesús Enrique, tampoco me contestó, entonces lo que hice fue mandar mi receta al siguiente día para comprobar que había ido a una cita médica, del cual tampoco tuve respuesta”.

“Solamente no asistí a una sesión”.

“Pienso yo que una denuncia. A la Fiscalía. Acoso laboral, podría ser, porque no está respetando mis derechos y está violentando mis derechos como mujer”, indicó.

El Diputado local y dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix, criticó que no es el primer antecedente en el que el Alcalde comete este tipo de actos.

Enfatizó que debe sancionarse a López Elenes, ya que dichas maneras de agredir podrían escalar si no se fincan responsabilidades.

“Lo que buscamos nosotros es que se detenga esa violencia política en razón de género en contra de la Regidora. Es a todas luces, y en Badiraguato es del dominio público que el Presidente Municipal es un Presidente prepotente, abusivo”.

“Hay un acto de abuso ahí, de violación a sus derechos laborales, etcétera, y se está analizando. Lo que queremos es ponerle un alto al Presidente, porque esto va escalando, no hay que olvidar el video que se hizo viral, público, cuando ofendió a la Diputada Verónica Rochín, cuando ofendió a un funcionario de alto nivel del Gobierno del Estado, ofendió a todo mundo”, aseveró Torres Félix.