$!Regidora de MC en Badiraguato denuncia ante el TEESIN a Alcalde José Paz por violencia política

Aunado a eso, reclamó que durante una sesión del 7 de enero del 2025 se discutió y votó por el Reglamento Interno del Ayuntamiento, pero no le dejaron acceder al documento para estudiarlo, sin embargo, afirmó que la obligaron a votar desconociendo su contenido.

Además, que el 7 de febrero del 2025 pidió al Cabildo que le dieran versiones estenográficas de sus participaciones en la asamblea, así como las actas de todas las sesiones que habían celebrado, pero tampoco se las entregaron.

“Por lo que el ocultamiento de información y omisión de entregar documentación relacionada con los trabajos de cabildo, constituye violencia política de género en mi contra, pues se me pide que vote en las sesiones cuando no se me dan elementos para poder analizar qué es lo que voy a votar, aunado que se me ha contestado “que si no quiero que no vote” bajo estas condciones, violando a su vez mi derecho de ejercer mi cargo de regidora al contar con voz y voto en las sesiones, impidiéndome de esta manera poder votar en las sesiones de cabildo de manera informada o simplemente orillándome a que no vote”, indica la Regidora.