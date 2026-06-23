Regidora denuncia nulos resultados tras 54 días de gobierno interino en Culiacán

Transcurridos 54 días desde que el Alcalde solicitara licencia el pasado primero de mayo, la capital sinaloense se mantiene sumergida en una crisis de seguridad y gobernabilidad que no ha dado tregua a los ciudadanos.

A pesar del cambio en la titularidad de la Presidencia Municipal, la Regidora priista, Lourdes Erika Sánchez Martínez señaló que los resultados en la disminución de la incidencia delictiva son nulos, registrándose por el contrario un incremento en actos violentos que impactan directamente a la población más vulnerable.

“Primero decirte que en estos 54 días que han transcurrido ya desde el 1 de mayo, sigue sin llegar los resultados para los culiacanenses”, compartió Sánchez Martínez.

Lamentó que la administración interina se haya caracterizado por la falta de certezas y el uso de promesas fáciles en lugar de implementar una estrategia real de restablecimiento del orden.

Compartió que entre los hechos más dolorosos que han marcado este periodo se encuentran el ataque contra un niño de 8 años durante un intento de despojo de vehículo y el reciente asesinato de Cristian, un adolescente de 14 años que perdió la vida frente a su domicilio.

“Es lamentable que lejos de ver que se disminuyan particularmente todas las incidencias delictivas que han sido tan dolorosas para los culiacanenses, han ido en aumento, que siguen impactando a nuestra niñez”, señaló.

La crisis no se limita al ámbito de la seguridad, ya que el sector económico también enfrenta un panorama crítico con el cierre constante de negocios.

Según la regidora, no ha existido un acercamiento real con las cámaras empresariales para establecer un plan de recuperación económica o incentivos fiscales que alivien la situación de emergencia que vive el municipio.

Ante este escenario, se ha planteado la necesidad de emitir una declaratoria de emergencia para Culiacán, lo que permitiría el acceso a fondos y presupuestos extraordinarios destinados a paliar las afectaciones económicas.

Sin embargo, informó que la actual administración ha sido señalada como un gobierno inerte e incapaz que mantiene la misma dinámica fallida que se ha arrastrado durante los últimos 22 meses.

Para la regidora Culiacán ya no tolera la continuidad del modelo actual, el cual califica como una visión agotada de los gobiernos de Morena que no han logrado brindar la cercanía y la protección que la sociedad demanda con urgencia.