Regidora exige a Alcalde gestionar presupuesto federal para reforzar seguridad en Culiacán

CULIACÁN._ Durante la sesión de Cabildo de este viernes, la regidora Erika Sánchez Martínez llamó al Ayuntamiento de Culiacán a que, al mismo tiempo que se concretan convenios culturales en la Ciudad de México, envíen una comisión a gestionar recursos federales en materia de seguridad, pues la principal exigencia de la ciudadanía es vivir sin miedo.

Recordó que este mes comenzó la discusión del Presupuesto de Egresos 2026 en el Congreso de la Unión, por lo que insistió en que Culiacán debe estar presente en esas mesas para atraer recursos que permitan reforzar la seguridad pública.

“Yo lo quiero invitar Presidente, en esta sesión, a que así como se están haciendo convenios cinematográficos en la Ciudad de México, tengamos la posibilidad de enviar un equipo de trabajo junto con nuestra Tesorera Municipal que pueda ir a gestionar lo que verdaderamente le interesa a la gente, que podamos traer recursos a Culiacán, que se puedan destinar al tema de seguridad pública”, expresó.

Sánchez Martínez cuestionó que, pese a la magnitud de la violencia en Culiacán, el Cabildo no se haya reunido de manera extraordinaria durante este año de crisis de seguridad ni después del asesinato de víctimas colaterales.

“Cualquier otro cabildo, entre tanta tragedia y ante una manifestación tan válida como multitudinaria, como la del pasado 7 de septiembre que se cumplía un año en el que Culiacán y Sinaloa perdió el control de la seguridad, se hubiera convocado inmediatamente”, dijo.

“Han hecho del silencio la peor política pública”.

La regidora manifestó que el discurso oficial de recuperación económica contrasta con la realidad de miles de patrones dados de baja en el IMSS; el reporte de comerciantes sobre caídas de hasta 70 por ciento en sus ventas y el cierre de más de 10 hoteles.

Además, enlistó casos recientes como el desplazamiento de más de 200 familias en Tepuche, los homicidios de menores de edad y el ataque contra la nieta del Gobernador Rubén Rocha Moya, hechos que, afirmó, desmienten la narrativa de que Sinaloa está mejorando.

“Aquí todos corremos peligro. Aquí no hay seguridad para nadie. Ninguna familia merece vivir así”, advirtió.

Sánchez Martínez exigió resultados y pidió que el presupuesto federal que se discutirá este mes contemple recursos reales para la seguridad de los culiacanenses.

“No es aceptable que Culiacán y Sinaloa sigan en el mismo estado de abandono, si no saben cómo enfrentar la crisis, tengan la dignidad de renunciar, porque lo que está en juego no son cifras ni discursos, son vidas”, concluyó.