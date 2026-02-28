Regidora exige a autoridades asumir responsabilidad ante crisis en Culiacán

Durante la sesión ordinaria de Cabildo de Culiacán, se emitió un reclamo ante la crisis de seguridad, criticando la postura de las autoridades que buscan evadir su responsabilidad frente a la violencia que padece la ciudadanía.

Érika Sánchez Martínez arremetió contra una campaña publicitaria oficial que pregunta a los ciudadanos qué mensaje le darían a los generadores de violencia para que cesen sus actividades.

“No se equivoquen. Nosotros no tenemos por qué estarles hablando a los generadores de violencia. Nosotros le hablamos a los responsables de nuestra seguridad”, afirmó la regidora.

Señaló que, durante la campaña electoral de 2024, los hoy gobernantes aseguraron tener la capacidad para resolver la situación del estado, sin embargo, lamentó que, tras ganar la elección, busquen deslindarse delegando la carga a la Presidenta de la República o argumentando que la seguridad es una responsabilidad compartida por todos.

“Aquí hay responsables que tienen nombre y apellido. Aquí hay partidos políticos que ganaron la elección en 2024. Respondanle a la gente”, demandó.

En su intervención, Sánchez Martínez describió la cruda realidad cotidiana de los habitantes de Culiacán, quienes viven bajo un constante estado de temor al realizar actividades básicas como trasladarse a su casa o al trabajo.

“Nos están matando. ¿Qué no se dan cuenta de la realidad que viven nuestros niños, nuestros jóvenes?”, cuestionó.

Finalmente, la edil instó a sus compañeros de Cabildo a reflexionar sobre su labor de vigilancia y seguimiento a la administración municipal.

Hizo un llamado a dejar de lado las posturas políticas y enfocarse en responder a las demandas de la población y proteger el futuro de las familias culiacanenses, exigiendo que las autoridades hagan su trabajo.