Regidora Maribel Chollet solicita a la ASE auditoría por presunta compra irregular de camiones de basura en Mazatlán

La Regidora por el PRI Maribel Chollet Morán acudió a Culiacán para presentar una solicitud de auditoría específica ante la ASE relacionada con la compra de cuatro camiones de basura en Mazatlán.

De acuerdo con la denuncia, la Regidora señaló presuntas irregularidades en el proceso de licitación del Comité de Adquisiciones del municipio, argumentando que las unidades ya habrían sido localizadas y vistas rotuladas antes de que se emitiera el fallo oficial, lo que podría indicar que la licitación habría sido una simulación.

“El colmo fue que se adquieren previo a salir una notificación de quienes serían los beneficiados de esta adquisición de camiones de basura, nos topamos con los camiones ya rotulados, se había pospuesto la reunión en donde se ‘cantaría’ cuáles empresas resultaron ganadoras, sin embargo, fueron evidenciados”, señaló.

También acusó que la empresa beneficiada, International Corporation Dansutol, S.A. DE C.V., obtuvo el contrato por un monto de aproximadamente 17 millones 799 mil 040 pesos, y pidió que la ASE dé seguimiento formal a la denuncia para garantizar transparencia en el uso de recursos públicos.

La Diputada del PRI Irma Moreno Ovalles respaldó el llamado y exhortó a la Auditoría a investigar el caso, subrayando la necesidad de mayor transparencia en las adquisiciones del Municipio.

“Por eso, hoy más que nunca tenemos que estar muy presentes en el tema de la Ley de Transparencia, este es uno de los tantos temas que tenemos que cuidar, porque sucede que luego los procesos y las licitaciones públicas, todo se va ocultando, teníamos un sistema anticorrupción que precisamente era para que la ciudadanía esté pendiente” expresó.

Posterior a esta visita, la Regidora también acudió a instalaciones de la Fiscalía para solicitar que se atienda el caso.