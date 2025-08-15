Regidora pide a la ASE investigar a Comité de Adquisiciones de Mazatlán por faltar a reuniones

Una solicitud para auditar al Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento de Mazatlán fue presentada por la regidora Maribel Chollet Morán, ya que alega que sus integrantes no asisten a las sesiones en que aprueban contrataciones.

La regidora del PRI en el puerto señaló que el ausentismo de las y los integrantes de la comitiva consiste en omisiones e irregularidades como servidores públicos.

“Yo solicito que se audite a este Comité en el uso discrecional que le pudieron haber dado a cada uno de los recursos que ahí se han turnado... genera sospecha la falta de responsabilidad que como servidores públicos tenemos”, declaró Chollet Morán.

“Mazatlán ha estado en el ojo del huracán por la falta de transparencia; la opacidad y el desinterés en la rendición de cuentas no pueden seguir marcando la pauta en el uso de los recursos públicos”.

La edil mazatleca expuso que de 37 sesiones realizadas por el actual Comité, en las que se analizan, discuten y aprueban contrataciones y compras del Municipio, miembros titulares no han acudido a estas citas.

Esto, criticó, sería una evasión de responsabilidades por parte de las y los regidores.

El Tesorero Municipal, Julio César Ramos Robledo, faltó a 31 sesiones, mismas que la regidora Alina Quintero Morales; el regidor Yeser Martínez Otero tuvo 28 ausencias; el Secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez, contó con 20 faltas; y el titular del Órgano Interno de Control, Everardo Velarde, se ausentó en 30 de 37 reuniones.

“No son faltas aleatorias, son sistemáticas. ¿Qué significa? El reglamento te permite que tú puedas enviar a tu suplente en caso extraordinario, todos estamos expuestos y nadie exento a enfermarte o que se presente una situación de último momento, y que mandes a tu suplente, a tu representante. Pero que eso se les haga una práctica y que de manera sistemática no asistan creo que es una forma de evadir la responsabilidad”, criticó la regidora priista.

“La administración de (Luis Guillermo) ‘El Químico’ Benítez, cuando creímos que todo lo habíamos visto, nos siguen sorprendiendo. No entienden que no le entienden a la rendición de cuentas”.