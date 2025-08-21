Culiacán
Seguridad

Regidora presenta iniciativa para alumbrar colonias con mayor incidencia delictiva en Culiacán

La regidora Guillermina López Escobar propuso el plan “Culiacán iluminado, Culiacán seguro”, que plantea en 30 días revisar, reparar e instalar luminarias en 15 colonias identificadas como prioritarias por su incidencia delictiva y altos reportes ciudadanos
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
21/08/2025 17:46
21/08/2025 17:46

La regidora Guillermina López Escobar presentó la iniciativa “Culiacán iluminado, Culiacán seguro”, un plan orientado a atender la falta de alumbrado público en colonias identificadas como prioritarias por su alta incidencia delictiva.

De acuerdo a la representante panista, la propuesta busca enfocar los esfuerzos municipales en la reparación e instalación de luminarias en sectores con mayor vulnerabilidad por falta de alumbrado público.

López Escobar señaló que pese a los trabajos que se realizan aún existen zonas con carencia de iluminación que requieren atención prioritaria.

“El alumbrado público es una herramienta básica de prevención y cohesión social. Reconocemos los avances logrados con servicios públicos, pero hoy Culiacán necesita priorizar la iluminación en las colonias más afectadas, para devolver confianza y seguridad a las familias”, aseveró.

El plan contempla un plazo de 30 días para realizar un diagnóstico, reparación e instalación de luminarias, con el objetivo de cubrir todas las calles de las colonias identificadas.

El programa plantea intervenir en 15 colonias consideradas de riesgo y con altos reportes ciudadanos como: 21 de Marzo, 5 de Febrero, 7 Gotas, La Esperanza, Renato Vega Amador, Revolución, Vista Hermosa, CNOP, Francisco Labastida, Nuevo México, República Mexicana, Simón Bolívar, Lázaro Cárdenas, 10 de Mayo y Francisco Alarcón Fregoso.

Las acciones incluyen: diagnósticos técnicos rápidos, brigadas de reparación simultáneas, sustitución de luminarias por tecnología LED, georreferenciación de cada lámpara y establecimiento de un programa de mantenimiento preventivo trimestral.

Con esto esperan que la iniciativa permita alcanzar cobertura completa de alumbrado funcional en las colonias priorizadas, reducir reportes ciudadanos por fallas y mejorar la percepción de seguridad en la población.

#Alumbrado público
#Culiacán
#Inseguridad
#Gobierno de Culiacán
#Colonias
#Regidora
#PAN Culiacán
