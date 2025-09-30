Regidora propone crear ventanilla única para víctimas de robo de vehículo en Culiacán

Durante la sesión ordinaria de Cabildo de este lunes, la regidora Érika Sánchez Martínez propuso que el Ayuntamiento de Culiacán gestione una ventanilla única para dar atención integral a las personas que han sido víctimas del robo de vehículo.

La priista señaló que, los robos de automóviles se han mantenido “imparables” dentro de la crisis de seguridad que enfrenta el estado, principalmente la capital, y que ha afectado de forma directa el patrimonio de cientos de familias.

Subrayó que además del trauma que implica enfrentar un despojo a mano armada, los afectados deben atravesar un “viacrucis” burocrático para intentar recuperar su vehículo o lograr una indemnización, por lo que consideró necesario que exista un espacio coordinado con autoridades de los tres niveles de gobierno y las aseguradoras.

“Quiero dejar una propuesta ante este Cabildo para que ante la incidencia de robo de vehículo, es que Ayuntamiento gestione una ventanilla única para atender a las víctimas de despojo de vehículo, donde puedan participar las autoridades de todos los niveles correspondientes y también las aseguradoras”, apuntó.

Criticó que, pese a medidas como la prohibición de vidrios polarizados, la incidencia de robos no ha disminuido.

“Ya se quitaron los polarizados y no se disminuyeron los robos, tampoco los asesinados”, advirtió.

La regidora añadió que desde Cabildo se debe exigir una estrategia de seguridad más efectiva, pues las acciones actuales no han dado resultados y la ciudadanía ha tenido que modificar su vida cotidiana para reducir riesgos.

Desde que inició la guerra interna del Cártel de Sinaloa, el robo de vehículos se ha disparado a miles de víctimas, pues en poco más de un año han registrado 7 mil 451 vehículos robados, es decir, 19.4 diarios, de acuerdo a cifras de la Fiscalía General del Estado recopiladas por Noroeste.