Regidores de Guasave se suben $7 mil pesos de sueldo para 2025; piden sensibilidad desde el Congreso

El Cabildo del Ayuntamiento de Guasave aprobó un incremento de 7 mil pesos mensuales para las y los regidores durante el año 2025.

Con el decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado el 1 de enero se concretó un incremento de los 42 mil pesos que percibían en 2024, para que la cifra aumente a 49 mil 714.38 pesos en este año.

Durante el 2025, el Gobierno Municipal de Guasave encabezado por la morenista Cecilia Ramírez Montoya, gastará 2 millones 949 mil 486.96 pesos en los sueldos ordinarios de las y los regidores, más 2 millones 278 mil 404 pesos en las dietas que perciben.

Desde el Poder Legislativo local, el Diputado del Partido Revolucionario Institucional, Bernardino Antelo Esper, cuestionó la determinación del Gobierno Municipal, ya que consideró que es una falta de empatía hacia la situación que atraviesa Sinaloa derivado de la ola de violencia extendida desde septiembre del 2024.

En ese sentido, señaló que ningún servidor público debe subirse el sueldo cuando el estado continúa sumido en la crisis.

“Yo creo que en estos tiempos aumentar sueldos no es lo que la gente quiere, independientemente de qué partido sean los regidores que han tomado esta decisión o de qué municipios. Yo creo que ahorita subir sueldos a los funcionarios públicos no es lo que, por lo menos la sociedad, está esperando.

“De mi parte un tache a los regidores de Guasave por haber querido aumentar su dieta, no es algo correspondiente. Les puedo decir en el caso particular como Diputado yo he dado un sentido contrario, he destinado mi salario a donarlo para tratar de con eso decirle a la ciudadanía que estamos aquí por una convicción, por querer hacer las cosas de manera correcta.

“No está correcto que se estén subiendo el sueldo ningún funcionario, no solamente los regidores, sino ninguno hoy en día”, dijo.

La Diputada de Morena y Presidenta de la Junta de Coordinación Política, María Teresa Guerra Ochoa, comentó que aunque los cabildos tienen autonomía para tomar esas decisiones, no es ideal hacerlo en este contexto.

Además, refirió que en el trienio anterior ya se presentó otro incremento salarial.

“Creo que no están los momentos ahorita, con una situación que se ha vivido a nivel estado, a nivel nación, donde las funcionarias y los funcionarios estamos obligados a tener la sensibilidad, la empatía, sobre todo porque hay mucha gente que ha perdido su trabajo.

“Creo que hay que tener la empatía, la sensibilidad para entender que aún cuando pueda no haberle pegado del mismo nivel la violencia a Guasave como municipio comparado con Culiacán, hay que tener esa empatía con la gente y entender que lo que nos piden a las y los servidores, y sobre todo si son mayoría Morena, el ejemplo de austeridad republicana”, advirtió Tere Guerra.